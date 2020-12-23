Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду

Поделились
Комментарии
Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду
Автор:
, редактор

Герман Тильке считает, что ему не дали построить интересную трассу

Герман Тильке спроектировал восемь трасс из нынешнего календаря Формулы 1. При этом, конструктора часто критикуют за неудачные конфигурации автодромов, которые приводят к скучным гонкам. 

Однако, по словам Тильке, он не может сделать каждую трассу такой же зрелищной, как Red Bull Ring, так как ему мешают заказчики.

«Нет такой вещи, как идеальная трасса, так же как не каждый футбольный матч становится великим, – сказал Тильке Der Standard. – Некоторые трассы скучнее других. Возьмите, например, Red Bull Ring, там отличная динамика, трасса идеальная для обгонов и потому этапы там часто получаются зрелищными.

А трасса в Сочи склоняется к скучным гонкам, но она расположена посреди Олимпийского парка. Нам не дали большой свободы, Олимпиада была приоритетом, что усложнило проект.

Внешние факторы сыграли роль и в Абу-Даби. Нам надо было встроить в автодром отель, а когда работы были на 3/4 готовы, нам сказали, что здание отеля увеличат в два раза. В итоге мы не могли построить повороты, которые сделали бы трассу динамичнее».

Читайте также:

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?

Предыдущая новость

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду
Формула 1 Формула 1 / Новость

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших

Самое важное:

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду
Формула 1 Формула 1 / Новость

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?

2
Формула 1

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

3
Формула 1

После возвращения из Mercedes Расселл решил изменить Williams

21ч
4
Формула 1

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1

1дн
5
Формула 1

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду

46мин

Самое важное:

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду
Формула 1

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?
Формула 1

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
Формула 1

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена
Формула 1

Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня
Формула 1

Хэмилтон: Судьи Ф1 больше не подловят меня

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.