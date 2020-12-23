Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду

Герман Тильке спроектировал восемь трасс из нынешнего календаря Формулы 1. При этом, конструктора часто критикуют за неудачные конфигурации автодромов, которые приводят к скучным гонкам.

Однако, по словам Тильке, он не может сделать каждую трассу такой же зрелищной, как Red Bull Ring, так как ему мешают заказчики.

«Нет такой вещи, как идеальная трасса, так же как не каждый футбольный матч становится великим, – сказал Тильке Der Standard. – Некоторые трассы скучнее других. Возьмите, например, Red Bull Ring, там отличная динамика, трасса идеальная для обгонов и потому этапы там часто получаются зрелищными.

А трасса в Сочи склоняется к скучным гонкам, но она расположена посреди Олимпийского парка. Нам не дали большой свободы, Олимпиада была приоритетом, что усложнило проект.

Внешние факторы сыграли роль и в Абу-Даби. Нам надо было встроить в автодром отель, а когда работы были на 3/4 готовы, нам сказали, что здание отеля увеличат в два раза. В итоге мы не могли построить повороты, которые сделали бы трассу динамичнее».