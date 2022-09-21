Почему в Red Bull передумали брать Херту? Все дело в деньгах
По словам гоночного консультанта Хельмута Марко, босс команды IndyCar Майкл Андретти предложил гонщику повышение зарплаты, чтобы тот не уходил в Формулу 1
Весь сентябрь Колтон Херта оставался одной из главных фигур на трансферном рынке Ф1. Интерес к молодому американцу подтвердили в Red Bull, что привело к всплеску разговоров о возможных вариантах – в частности, о досрочном расторжении контракта с Пьером Гасли, его переходе в Alpine и приглашении Херты на освободившееся место в AlphaTauri.
Однако на неделе после Гран При Италии в Red Bull вдруг передумали и объявили, что не заинтересованы в услугах 22-летнего Колтона. Точную причину команда не озвучила, однако таковой многие сочли недостаток у гонщика баллов Суперлицензии – всего 32 из 40 необходимых.
Однако, как оказалось, у этой истории была и еще одна проекция – финансовая. Об этом в интервью Auto Motor und Sport рассказал гоночный консультант Хельмут Марко. По его словам, в команде Andretti, на которую Херта выступал в IndyCar, нашли возможность удержать пилота.
«Андретти предложил больше денег, чтобы Херта остался, – объяснил австриец. – У него и так были обязательства перед McLaren и Andretti, с которыми пришлось бы серьезно разбираться, если бы он захотел перейти к нам».
Сам Колтон признался, что не расстался с мыслями об Ф1.
«Мне еще надо кое в чем прибавить, – сказал американец. – Я пока не дотягиваю до чемпионского уровня. Во всяком случае, в этом году точно не дотягивал.
Майкл [Андретти] хочет видеть меня в Ф1, и предложение [от Red Bull] тоже было не разовым. В ближайшие годы у меня появятся новые возможности, если кто-то проявит интерес или в чемпионат придет новый производитель».
В последних словах явно просматривается намек на потенциальный альянс Andretti-Porsche, о котором в последнее время ходит много разговоров.
Также Херта привел в пример историю Ника де Вриса, чей недавний дебют в Монце стал свидетельством того, как быстро все может меняться на трансферном рынке.
«Ему уже 27 или 28, но то, что он сделал в Монце, привлекло серьезное внимание, – сказал Колтон. – Это доказывает, что когда тебе выпадает шанс, им надо пользоваться. Он сделал это и заслуживает уважения».
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