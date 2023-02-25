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Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили

После хорошего начала предсезонной подготовки команда из Брэкли резко сбавила темп во второй день. Эндрю Шовлин рассказал, как так вышло

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили
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В четверг Льюис Хэмилтон завершил тестовый день на шестой позиции, а в его команде Mercedes крайне позитивно отзывались о качествах новой машины W14

Однако прошел всего день – и Льюис с Джорджем Расселлом не попали даже в десятку лучших, а отказ в гидравлической системе отнял у Mercedes полтора часа работы на трассе. 

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин объяснил, что стало причиной столь серьезных перемен. 

«Второй день у нас не получился, – признал он после окончания заездов. – Останавливаться на трассе из-за поломки всегда неприятно, о кроме того – в переменчивых условиях у нас возникли большие сложности с балансом шасси. 

Мы уже запустили анализ, чтобы понять, почему в первый день все шло без проблем, а ко второму все серьезно изменилось. Эта работа займет всю ночь. Я уверен, что к утру у нас уже будет ответ.  

Интересно будет посмотреть, в чем причина падения темпа и как нам удастся компенсировать потерянное время».  

Ранее по ходу дня глава команды Тото Вольф отметил в интервью пресс-службе Ф1: «Машина полностью утратила баланс. Вы сами могли видеть, что на разгоне она оставляла на асфальте резиновые следы. В жарких условиях мы не смогли отыскать верные настройки, но это часть процесса освоения новой машины».

На вопрос о том, обеспокоен ли он такой ситуацией, австриец ответил: «Несомненно, так как поведение шин объясняется вовсе не тем, что гонщики атакуют сверх всякой меры. Это машины не обеспечивает достаточного сцепления сзади. И с этим обязательно надо разобраться».

Обновление: как стало известно Motorsprt com, к пятничным проблемам привел отказ насоса в гидравлической системе – к утру его уже заменили. А вот установить однозначную причину снижения темпа инженерам не удалось. На субботу команда запланировали несколько экспериментов, чтобы точнее понять ситуацию. Однако поведение машины утром третьего дня уже стало лучше по сравнению с пятницей.

Джордж Расселл начал тесты за рулем W14 в субботу, Льюис Хэмилтон сменит его после обеда.  

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию финального дня тестов Ф1 в Бахрейне.

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