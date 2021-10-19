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Формула 1 Новость

Почему в Ferrari Леклер и Сайнс? Версия Алонсо

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По мнению двукратного чемпиона мира, Скудерия уволила его и Себастьяна Феттеля, когда поняла, что не сможет выигрывать титулы в ближайшее время

Почему в Ferrari Леклер и Сайнс? Версия Алонсо

Команда Ferrari в последний раз выиграла чемпионат Формулы 1 в личном зачете в 2007 году, когда титул достался Кими Райкконену. Позже этот успех в Скудерии пытались повторить Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель, пока их места не заняли молодые гонщики Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Недавно Алонсо дал интервью изданию F1-insider.com, в котором подобно рассказал о своем прошлом в Формуле 1 и в частности дал оценку нынешнему подбору пилотов в Ferrari.

«Когда я был в Скудерии, и когда Себастьян меня сменил, Ferrari не была готова выиграть чемпионат мира, – сказал Алонсо. – Мы с ним оба были близки к этому, но так и не сложилось.

Теперь они пересмотрели стратегию и занизили свои ожидания. Вот почему они сделали выбор в пользу молодых гонщиков. Теперь они больше думают о долгосрочной стратегии, о том, чтобы подтянуть своих молодых пилотов».

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