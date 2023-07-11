Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил
По словам руководителям Red Bull Racing, окончательным аргументом в пользу австралийца стала его форма по ходу шинных тестов в Сильверстоуне
Во вторник после британского Гран При в Формуле 1 состоялась первая отставка сезона-2023: AlphaTauri объявила о досрочном прекращении сотрудничества с Ником де Врисом. Сам факт увольнения голландца не удивил паддок – на фоне неудач голландца слухи о такой возможности ходили еще с мая.
Куда большим сюрпризом стало имя пилота, который сменил де Вриса – за «младшую» команду Red Bull в оставшихся ран При чемпионата выступит 34-летний Диниэль Риккардо. В нынешнем сезоне тот не смог найти места в пелотоне и стал запасным в RBR.
Еще недавно считалось, что гонщику неинтересно выступать за AlphaTauri, которая не входит в число лидеров Ф1, но прошедшие месяцы заставили Даниэля понять, как он скучает по гонкам, и изменить точку зрения.
Однако желания самого пилота было мало – его кандидатуру должны быть одобрить большие боссы. Как рассказал глава Red Bull Кристиан Хорнер, решающим моментом стала работа Риккардо на шинных тестах после британского Гран При.
«Приятно видеть, что Даниэль ни капельки не растерял формы, пребывая вне гонок, – объяснил Хорнер пресс-службе команды. – Тот прогресс, которого он добивается на симуляторе, подтвердился и на реальной трассе. Его скорость по ходу шинных тестов была очень достойной.
Нас впечатлил его пилотаж, так что мы будем очень рады видеть Даниэля в оставшихся гонках сезона в аренде в Scuderia AlphaTauri».
Сам Риккардо, комментируя начало новой карьерной страницы, был непривычно краток: «Я невероятно рад вернуться на трассу в составе семьи Red Bull».
Гран При Венгрии во второй половине июля станет для Риккардо 233-й гонкой в карьере.
Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии
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