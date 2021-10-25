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Формула 1 / Гран При США Новости

Почему у Мазепина отлетел подголовник? Штайнер не в курсе

Автор:
, Ответственный редактор

Российскому пилоту Haas пришлось на первом же круге гонки в Остине ехать в боскы для ремонта. Босс команды не понял, почему так получилось

Почему у Мазепина отлетел подголовник? Штайнер не в курсе

После гонки в Остине Никита Мазепин рассказал, что уже в первых поворотах на его машине ослабло крепление защиты головы – специального П-образного элемента, который устанавливается на края кокпита уже после того, как гонщик займет свое место за рулем. 

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Россиянин вынужден был заехать к механикам, и потерянное в боксах время не позволило пилоту поучаствовать в борьбе – всю дальнейшую гонку он провел в одиночестве, лишь пропуская более быстрые машины на круг. 

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер объяснил, что причина случившегося, скорее всего, в человеческом факторе. 

«Парни сказали мне, что на решетке, когда подголовник фиксировали на машине, два задних крепления не были защелкнуты до конца, – рассказал тиролец репортерам в Остине. – Когда он заехал в боксы, нам даже не пришлось ничего снимать. Достаточно было нажать вниз и назад.

Почему они не были защелкнуты [с самого начала], я не в курсе. Потому защита влетела в третьем или четвертом повороте. Нам пришлось провести пит-стоп, так как иначе его сняли бы с гонки по соображениям безопасности. Потому мы сразу попросили его заехать. 

Дополнительная сложность была в том, что защита приподнялась, и Никита ничего не мог видеть в зеркалах. Ну а во время пит-стопа, если уж все равно так вышло, мы сменили ему шины». 

В дальнейшем по ходу дистанции у Мазепина возникла новая проблема – гонщик пожаловался по радио на перегрев кокпита в районе его ног. И в этом случае Штайнер не смог ответить, почему так вышло.

«Да, он несколько раз жаловался, – подтвердил Гюнтер. – Но ведь это то же шасси, что год назад. А до него никто не упоминал о таком. И Мик [Шумахер] тоже не говорил. Я, правда, не спрашивал его, но сам Мик не поднимал эту тему. А он бы точно не стал молчать.

Так что нам надо выяснить, откуда этот перегрев. Возможно, что-то потребуется сделать с его башмаками. Но совершенно точно, что никакой поломки или отказа не было. Это первый раз, когда Никита пожаловался на такое».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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