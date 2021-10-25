Почему у Мазепина отлетел подголовник? Штайнер не в курсе

После гонки в Остине Никита Мазепин рассказал, что уже в первых поворотах на его машине ослабло крепление защиты головы – специального П-образного элемента, который устанавливается на края кокпита уже после того, как гонщик займет свое место за рулем.

Россиянин вынужден был заехать к механикам, и потерянное в боксах время не позволило пилоту поучаствовать в борьбе – всю дальнейшую гонку он провел в одиночестве, лишь пропуская более быстрые машины на круг.

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер объяснил, что причина случившегося, скорее всего, в человеческом факторе.

«Парни сказали мне, что на решетке, когда подголовник фиксировали на машине, два задних крепления не были защелкнуты до конца, – рассказал тиролец репортерам в Остине. – Когда он заехал в боксы, нам даже не пришлось ничего снимать. Достаточно было нажать вниз и назад.

Почему они не были защелкнуты [с самого начала], я не в курсе. Потому защита влетела в третьем или четвертом повороте. Нам пришлось провести пит-стоп, так как иначе его сняли бы с гонки по соображениям безопасности. Потому мы сразу попросили его заехать.

Дополнительная сложность была в том, что защита приподнялась, и Никита ничего не мог видеть в зеркалах. Ну а во время пит-стопа, если уж все равно так вышло, мы сменили ему шины».

В дальнейшем по ходу дистанции у Мазепина возникла новая проблема – гонщик пожаловался по радио на перегрев кокпита в районе его ног. И в этом случае Штайнер не смог ответить, почему так вышло.

«Да, он несколько раз жаловался, – подтвердил Гюнтер. – Но ведь это то же шасси, что год назад. А до него никто не упоминал о таком. И Мик [Шумахер] тоже не говорил. Я, правда, не спрашивал его, но сам Мик не поднимал эту тему. А он бы точно не стал молчать.

Так что нам надо выяснить, откуда этот перегрев. Возможно, что-то потребуется сделать с его башмаками. Но совершенно точно, что никакой поломки или отказа не было. Это первый раз, когда Никита пожаловался на такое».

Дополнительная информация: Олег Карпов