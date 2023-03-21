Почему у Боттаса не было темпа в Джидде? Он ответил

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С 2013 года, когда Валттери Боттас дебютировал в Формуле 1, он ни разу не финишировал в гонке ниже 17-го места (мы не считаем случаи, когда пилот сошел на последних кругах, но был классифицирован, так как это не финиш).

Однако в минувший уик-энд в Джидде финн установил собственный антирекорд – он проехал под клетчатый флаг лишь 18-м, да еще и оказался единственным, кто отстал от победившего Серхио Переса на круг.

Как оказалась, гонка стартовавшего 14-м Боттаса оказалась испорчена уже в самом начале, когда на пути его Alfa Romeo оказались обломки машин, ставшие результатом контакта между Пьером Гасли и Оскаром Пиастри.

«Я подозреваю, что проехал по довольно крупному фрагменту, – рассказал Валттери репортерам после финиша. – Это произошло где-то между вторым и четвертым поворотами.

После этого я ощущал, что этот обломок застрял под днищем – и, скорее всего, что-то там поломал. Никак иначе объяснить наш гоночный темп я не могу».

После квалификации Боттас говорил, что машине C43 на трассе в Джидде не хватало сцепления. Как оказалось, в гонке ситуация оказалась еще хуже.

«Что-то было неправильно, так что воскресенье оказалось очень долгим, – признал финн. – Ситуация оказалась даже более серьезной [чем в субботу]. Так что теперь я нацелен разобраться, что произошло и почему мой темп был настолько ниже ожиданий».

Он добавил: «В квалификации наше отставание от первой десятки осталось таким же, как в Бахрейне. Хорошо хоть, что мы не откатились назад.

Это показывает, насколько важно выжимать из уик-энда свой максимум. Надеюсь, в Австралии у нас получится лучше».

Другой гонщик Alfa Romeo Чжоу Гуаньюй стартовал в Джидде с 11-го места и финишировал 13-м.