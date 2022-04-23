Почему у Alpine горят моторы? Виновата борьба с «козлением»

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Первые Гран При нового чемпионата мира продемонстрировали, что машина Alpine A522 по чистому темпу смотрится очень неплохо, однако Фернандо Алонсо с Эстебаном Оконом недосчитались множества очков из-за регулярных отказов силовой установки.

Один из моторов испанца уже потерян из-за отказа водяного насоса на Гран При Саудовской Аравии, а французскому гонщику двигатель из соображений предосторожности заменили перед квалификацией в Имоле – можно ли будет использовать снятый с машины агрегат дальше, пока не ясно.

Одновременно большой босс компании Alpine Лоран Росси явно требует от команды высоких результатов, что вынуждает инженеров и конструкторов ставить скорость выше надежности. Однако после нескольких Гран При в команде вынужденно признали, что сейчас приоритеты стоит поменять.

По ходу уик-энда в Имоле представители Alpine рассказали, что частые отказы связаны с «козлением» – неприятным эффектом, при котором машина совершает вертикальные колебания на высокой скорости.

Ранее французы говорили, что заранее, еще на стадии проектирования, специально сделали днище машины тяжелым и прочным, чтобы уберечься от неприятностей. Теперь оказалось, что у такого подхода нашлись свои минусы.

Бруно Фамен, отвечающий за работу мотористов в Вири-Шатийоне, рассказал: «На машинах нового поколения, с новыми шасси и новой аэродинамикой, вступают в силу новые факторы и ограничения.

Машины стали очень жесткими и с очень малым дорожным просветом. А это серьезно сказывается на их работе. Наши проблемы в первую очередь связаны не с самим мотором. Они исходят из тех компонентов, что вокруг, но в итоге порой затрагивают и сам мотор.

Сам по себе блок внутреннего сгорания очень хорош. С ними у нас не возникло ни единой проблемы. Но уровень нагрузки привел к возникновению новых сложностей.

Исследовав проблему у Фернандо в Джидде, мы уже запросили FIA о возможности внесения изменений в конструкции. И они приняли наши аргументы. К этому уик-энду моторы уже модернизированы».

Эстебан Окон, Alpine A522 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Фамен дал понять, что Renault – не единственный производитель, столкнувшийся с похожими сложностями.

«Все направляют в FIA свои предложения по поводу повышения надежности, – заверил он. – Между производителями такие вопросы обсуждаются открыто. И мы видим, что небольшие проблемы есть не только у нас.

Мы говорим о заморозке сроком на четыре года. Тут нет других вариантов, кроме как досконально разбираться в работе двигателя. FIA не примет никаких изменений и модификаций, если они влияют на отдачу. Мы можем только повышать надежность».

По поводу той силовой установки, что в Имоле сняли с машины Окона, моторист добавил: «Сейчас мы разбираемся с ней. Проблема в том, что понять перспективы можно только после испытания мотора на стенде. Но нынешние правила запрещают это.

Поставить его на стенд можно только с удалением пломбы FIA (после чего дальнейшее использование двигателя запрещено – прим. ред.). Нам же надо понять, что происходит внутри, не вскрывая мотор. Будем думать, что возможно сделать».

Фернандо Алонсо займет пятое место на старте субботнего спринта в Имоле, Эстебан Окон будет на решетке лишь 19-м.