Почему у Alfa Romeo нет темпа? Она слишком легкая!

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Машины Формулы 1 постоянно становятся все тяжелее. В начале гибридной эры восемь лет назад они весили 690 кг – а сейчас «разжирели» почти до восьми центнеров. Еще зимой, до начала первых презентаций, специалисты говорили, что уложиться в новые правила конструкторам Ф1 будет очень непросто.

После старта тестов появилась информация, что лишь команда Alfa Romeo справилась с задачей и даже имеет возможность использовать балласт, тогда как все остальные пока ездят с перевесом. Наши эксперты изучили эту ситуацию подробнее – и внезапно нашли ответ на вопрос, словно бы не связанный с этой темой.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Эрик Юниус

Анализ данных из Барселоны и разговоров в паддоке позволил заключить, что едва ли не самая сложная ситуация с весом сейчас у Red Bull – чемпиону мира Максу Ферстаппену приходится ездить на машине с лишними 15 кг. По меркам Ф1 это громадная разница.

У большинства остальных превышение лежит в пределах 10 кг. Это тоже немало, так как сбросить даже 5 кг в современных реалиях весьма непросто. Можно или кропотливо собирать сотни грамм по разным участкам шасси, или же серьезно переделывать какой-то узел.

Но и тот, и другой вариант потребует значительных ресурсов, а так как лимит бюджетов никто не отменял, команде неизбежно придется жертвовать доработками.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Эрик Юниус

В той же Барселоне лишние 10 кг приводят к потере 0,3 секунд на круге. В паддоке поговаривают, что Mercedes удалось более-менее «выдержать диету» – у серебристой W13 всего 3,5-4 кг лишнего веса. Данные по Ferrari чуть менее точные: от 5 до 10 кг сверх лимита.

Команды уже обратились в FIA с просьбой обсудить ситуацию. Может показаться, что это попытка «выпросить» новое увеличение максимального веса, но в действительности у сторонников этого предложения есть один очень мощный аргумент.

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42 Фото: Alfa Romeo

Единственной машиной, которая оказалась настолько легкой, что в Барселоне ее даже пришлось догружать балластом, оказалась Alfa Romeo C42. Но если посмотреть на сводную таблицу результатов, то гонщики швейцарской команды там мягко говоря не на первых ролях.

В этом месте и начинается самое интересное. Недавно мы писали, что McLaren удалось избежать эффекта «козления» благодаря специальной накладке у края днища, которая добавляла шасси жесткости. У Alfa Romeo тоже была такая накладка – но почему-то она не помогла.

Теперь эта история получила свою разгадку: С42 оказалась такой легкой по той причине, что конструкторы сделали кузовные панели, включая днище, очень тонкими. Это дало возможность сэкономить килограммы, но сделало машину менее жесткой, а потому нестабильной в плане баланса.

Именно поэтому никакая накладка не позволила Alfa Romeo избежать вертикальных колебаний на прямой. Когда все днище изгибается под аэродинамической нагрузкой, проблема имеет глобальный характер. Неслучайно технический директор Ян Моншо говорил о попытках увеличить дорожный просвет, пусть это и приведет к потере прижимной силы.

Впрочем, к Бахрейну команда имеет возможность сделать новое днище, более прочное и тяжелое. Вполне возможно, получится найти решение, которое сможет решить обе задачи: и остаться в рамках лимита в 795 кг, и избавиться от избыточной деформации.

И здесь надо вернуться к предложению повысить стартовый вес машин – как поговаривают, речь идет о пяти дополнительных килограммах. Сторонники этой идеи справедливо указывают, что на примере Alfa Romeo отлично видно: попытки экономить вес могут негативно отразиться на безопасности.

Трасса в Барселоне далеко не самая быстрая. В конце марта участников Ф1 ждет визит в Джидду. И если там на скорости за 330 км/ч пилоты станут терять контроль над машиной из-за «козления», это может быть очень опасно.

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Есть и второй вариант решения, который наверняка поддержат топ-команды. Поднять можно не минимальный вес машин, а планку лимита бюджетов. Это даст командам возможность направить больше ресурсов на работу с машиной и своими силами решить проблему. FIA стоит серьезно подумать над такой возможностью.

Но можно вспомнить недавние слова спортивного директора Ф1 Росса Брауна – он отметил, что построенные по новому регламенту машины оказались слишком быстрыми. Так что утяжеление до 800 кг все же видится более вероятным вариантом, который едва ли скажется на расстановке сил, но чуть снизить скорости и добавит безопасности.