Почему соперники Racing Point не копируют Mercedes? Из-за эгоизма
Техдиректор RP уверен, что только излишнее самомнения мешает его конкурентам копировать чужие машины
Racing Point в этом году подверглась существенной критике из-за копирования технических решений Mercedes при разработке новой машины RP20. В команде не отрицали, что позаимствовали несколько идей у своего поставщика силовых установок.
Однако технический директор Racing Point Энди Грин считает, что готовность использовать чужие наработки не изъян, а превосходство его команды.
«Мы принимаем такие решения без эгоизма, – заявил Грин Motorsport.com. – Думаю, это наш большой плюс. Многие команды не могут сделать то, что сделали мы, потому что у них слишком много ячества. У них слишком сильный синдром, который мешает им использовать идеи, изобретенные не ими. Они считают, что все умеют лучше.
А мы едем примерно на четвертом месте и на несколько секунд отстаем от Mercedes. Так что нам трудно сказать себе: «Мы знаем все намного лучше, чем Mercedes. Нам надо делать все по-своему».
Мы были честны друг с другом, признали, что они работают лучше. И решили посмотреть, в чем заключено их превосходство. Такие обсуждения возможны, только если в команде нет эго».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Алекс Калинаукас
Почему соперники Racing Point не копируют Mercedes? Из-за эгоизма
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