Почему соперники Racing Point не копируют Mercedes? Из-за эгоизма

Racing Point в этом году подверглась существенной критике из-за копирования технических решений Mercedes при разработке новой машины RP20. В команде не отрицали, что позаимствовали несколько идей у своего поставщика силовых установок.

Однако технический директор Racing Point Энди Грин считает, что готовность использовать чужие наработки не изъян, а превосходство его команды.

«Мы принимаем такие решения без эгоизма, – заявил Грин Motorsport.com. – Думаю, это наш большой плюс. Многие команды не могут сделать то, что сделали мы, потому что у них слишком много ячества. У них слишком сильный синдром, который мешает им использовать идеи, изобретенные не ими. Они считают, что все умеют лучше.

А мы едем примерно на четвертом месте и на несколько секунд отстаем от Mercedes. Так что нам трудно сказать себе: «Мы знаем все намного лучше, чем Mercedes. Нам надо делать все по-своему».

Мы были честны друг с другом, признали, что они работают лучше. И решили посмотреть, в чем заключено их превосходство. Такие обсуждения возможны, только если в команде нет эго».