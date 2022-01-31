Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ

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Все выглядело просто и понятно: Скудерия хотела провести на своей тестовой трассе четырехдневные сборы для пилотов после зимнего перерыва.

Прежде правила позволяли устраивать такие заезды без ограничений только на технике трехлетней давности. Однако команды чемпионата договорились с FIA, что из-за радикальной смены регламента теперь можно использовать даже машины 2021 года – но поскольку формально это решение еще не утвердил Всемирный совет, в Ferrari все же решили изменить планы и использовать машину из сезона-2018.

Однако, как удалось разузнать репортерам La Gazzetta dello Sport, в действительности в этой истории с заменой SF21 на SF71H все не так просто.

Соперники были готовы подать протест на действия Ferrari, если бы та вывела на трассу машину 2021 года. Но вовсе не потому, что это стало бы формальным нарушением. Поговаривают, что реальной целью тестов были испытания новой спецификации мотора – в частности, компонентов гибридной системы.

Как известно, вся работа над силовыми установками в Ф1 будет заморожена с 1 марта (для кинетического мотор-генератора MGU-K, батареи и электронного контрольного блока – с 1 сентября). После этого двигатели будут использоваться в одной и той же спецификации минимум четыре сезона.

Понятно, что все производители стремятся как можно лучше проверить те доработки, что провели в последнее время – чтобы исключить риск и негативные последствия в долгосрочной перспективе. Ferrari уже привозила наработки для 2022 года на некоторые этапы прошлого сезона – скажем, в Россию и Турцию.

Так как в феврале пройдут всего три тестовых дня (сессия в Бахрейне состоится уже в начале марта, после омологации), Скудерии было очень важно собрать во Фьорано данные о работе новинок, чтобы на их основе принять финальные решения по спецификации на будущее.

Считается, что подать протест были готовы в Aston Martin и Red Bull. Так это или нет, мы уже не узнаем – но можно точно говорить, что на SF71H двигатель был самым обычным…