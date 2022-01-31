Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Марко объяснил, почему Сайнс не попал в Red Bull Следующая / Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом
Формула 1 Новости

Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ

Автор:
, редактор

Как оказалось, история с внезапной заменой машины для заездов во Фьорано в действительности куда интереснее, чем могло показаться

Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Все выглядело просто и понятно: Скудерия хотела провести на своей тестовой трассе четырехдневные сборы для пилотов после зимнего перерыва.

Прежде правила позволяли устраивать такие заезды без ограничений только на технике трехлетней давности. Однако команды чемпионата договорились с FIA, что из-за радикальной смены регламента теперь можно использовать даже машины 2021 года – но поскольку формально это решение еще не утвердил Всемирный совет, в Ferrari все же решили изменить планы и использовать машину из сезона-2018. 

Читайте также:

Однако, как удалось разузнать репортерам La Gazzetta dello Sport, в действительности в этой истории с заменой SF21 на SF71H все не так просто.

Соперники были готовы подать протест на действия Ferrari, если бы та вывела на трассу машину 2021 года. Но вовсе не потому, что это стало бы формальным нарушением. Поговаривают, что реальной целью тестов были испытания новой спецификации мотора – в частности, компонентов гибридной системы. 

Как известно, вся работа над силовыми установками в Ф1 будет заморожена с 1 марта (для кинетического мотор-генератора MGU-K, батареи и электронного контрольного блока – с 1 сентября). После этого двигатели будут использоваться в одной и той же спецификации минимум четыре сезона. 

Понятно, что все производители стремятся как можно лучше проверить те доработки, что провели в последнее время – чтобы исключить риск и негативные последствия в долгосрочной перспективе. Ferrari уже привозила наработки для 2022 года на некоторые этапы прошлого сезона – скажем, в Россию и Турцию.

Так как в феврале пройдут всего три тестовых дня (сессия в Бахрейне состоится уже в начале марта, после омологации), Скудерии было очень важно собрать во Фьорано данные о работе новинок, чтобы на их основе принять финальные решения по спецификации на будущее.

Считается, что подать протест были готовы в Aston Martin и Red Bull. Так это или нет, мы уже не узнаем – но можно точно говорить, что на SF71H двигатель был самым обычным…

Поделились
Комментарии
Марко объяснил, почему Сайнс не попал в Red Bull
Предыдущая новость

Марко объяснил, почему Сайнс не попал в Red Bull
Следующая новость

Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом

Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом
Загрузить комментарии
Кемаль Шенгюл Больше от
Кемаль Шенгюл
СМИ раскрыли суммы контрактов на проведение Гран При
Формула 1

СМИ раскрыли суммы контрактов на проведение Гран При

Андретти не отказался от планов купить команду Фopмулы 1
Формула 1

Андретти не отказался от планов купить команду Фopмулы 1

Слухи: в Alpine не исключили возвращения Бриаторе
Формула 1

Слухи: в Alpine не исключили возвращения Бриаторе

Ferrari Больше от
Ferrari
Марко объяснил, почему Сайнс не попал в Red Bull
Формула 1

Марко объяснил, почему Сайнс не попал в Red Bull

Слухи: Ferrari вернет придуманный ею воздухозаборник
Формула 1

Слухи: Ferrari вернет придуманный ею воздухозаборник

Шварцман первым проехал на машине Ф1 в 2022 году
Формула 1

Шварцман первым проехал на машине Ф1 в 2022 году

Самое важное:

Технический анализ: незамеченная деталь новых правил Ф1
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: незамеченная деталь новых правил Ф1

Ф1 наконец определилась с длиной пятничных тренировок
Формула 1 Формула 1

Ф1 наконец определилась с длиной пятничных тренировок

Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом
Формула 1 Формула 1

Mercedes опровергла слухи о сложностях с краш-тестом

Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ
Формула 1 Формула 1

Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.