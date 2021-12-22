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Формула 1 Новости

Почему смена регламента не ослабит лидеров? Версия Бинотто

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Глава Скудерии поставил команде цели на 2022 год. Победы в чемпионате среди них нет

Почему смена регламента не ослабит лидеров? Версия Бинотто

Вчера команда Ferrari провела пресс-конференцию, где выступил руководитель Скудерии Маттиа Бинотто. Помимо объявления запасных пилотов на 2022 год, он рассказал и об ожиданиях на следующий сезон, в котором Формулу 1 ждет значительная смена технического регламента.

Помимо необходимости постройки новых машин, команды столкнулись и с ограничением бюджетов, прописанном в правилах чемпионата. В теории это должно поставить лидеров и аутсайдеров в примерно равные условия, однако сам Бинотто предсказал, что сила Mercedes и Red Bull никуда не денется.

«Нашей целью на следующий год являются победы в гонках, – сказал Бинотто. – Еще один такой сезон, как прошедший, для нас неприемлем. Я не понижаю планку [говоря о победе в гонках, но не в чемпионате]. Я лишь говорю, что нам нужна быстрая машина, способная выигрывать Гран При. Но при этом мы стоим на пороге новых технических правил и не можем знать, как сильно продвинулись соперники.

Полагаю, что Mercedes и Red Bull останутся очень сильными командами. В последние годы они делали самые быстрые машины. Это значит, что у них есть все инструменты, методики, расчеты, симуляторы и другие необходимые вещи, которые не могут появиться или исчезнуть в один момент. Так что, странно было бы мне сейчас говорить, что мы побьем Mercedes или Red Bull. Но мы стремимся навязать им борьбу.

Сколько гонок мы хотим выиграть? Чем больше – тем лучше. Не хотелось бы начинать сезон с низких результатов. Опять же, нельзя говорить о цели выиграть Кубок конструкторов, когда сражаешься против таких соперников, как Mercedes и Red Bull. Но мы хотим вернуться в лидеры, бороться за поулы и победы в гонках».

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро

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