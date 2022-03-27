Почему Шумахер пропустит гонку? Дело не в здоровье

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Вчера в квалификации Гран При Саудовской Аравии Мик Шумахер на высокой скорости врезался в отбойник и разбил свой болид Haas. Он был доставлен в медицинский центр, где не выявили никаких травм, но провел ночь в госпитале для полноценного обследования.

Еще вчера стало известно, что он пропустит сегодняшнюю гонку в Джидде. Но оказалось, что дело не в опасении за здоровье пилота, а в том, что команда посчитала нецелесообразным спешить и восстанавливать к утру машину, которая все равно стартовала бы с пит-лейна.

«Можно трудиться всю ночь и утром обнаружить, что гонка все равно не складывается, так как что-то все равно недосмотрели и не успели, – рассказал журналистам глава Haas Гюнтер Штайнер. – А сменные детали все равно потрачены, и в Австралии их может не хватить. При том, что там уик-энд может с самого начала складываться успешнее. Так что любой ценой чинить машину к воскресенью не было никакого смысла.

К тому же, стартуя с пит-лейна, мы бы не могли бороться за очки. Мы отправляем машины и все детали для ремонта прямо отсюда в Мельбурн, у нас нет возможности отправить их через Великобританию, чтобы там на базе все как следует переделать.

Так что отказавшись от гонки в Саудовской Аравии, мы со 100% уверенностью можем сказать, что будем готовы к Мельбурну. Конечно, нам придется напрячься, но в Австралии у нас будут и две машины, и достаточно запчастей».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл