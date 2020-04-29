Сайнса назвали «жидковатым соусом» к пасте Ferrari
По мнению голландского комментатора, испанский пилот отлично умеет себя продавать, а вот к выступлению за Скудерию пока не готов
Себастьян Феттель пока не договорился с Ferrari о продлении контракта на 2021 год. В качестве альтернативы немцу называют Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса – самого успешного пилота 2019 года, выступавшего не за топ-команду.
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Сам Сайнс в разговоре с испанской прессой выразил уверенность, что справится с болидом любого коллектива.
«Я лишь могу сказать вам, что верю в себя как пилота, – заявил Сайнс изданию El Mundo Deportivo. – В прошлом году я уже сделал большой шаг в карьере. Так что теперь я уверен, что могу отлично проявить себя и в Ferrari, и в Mercedes, и оставшись в McLaren. Не сомневайтесь».
Впрочем, в Формуле 1 не все так уверены в испанском пилоте, как он сам. В частности, иное мнение у известного голландского комментатора Формулы 1 Олафа Мола:
«Я знаю семью Сайнсов, они умеют себя дорого продать, – сказал Мол в подкасте F1 aan Tafel. – У Сайнса и правда есть шанс попасть в Ferrari, но говорить об этом пока рано. Ему и так пришлось очень постараться, чтобы выйти на нынешний уровень, а в Ferrari он окажется под еще большим давлением. Даже у Леклера поначалу были с этим проблемы.
Я вот не уверен, что Сайнс достаточно хорош для Скудерии. Он неплох в гонках, но этого недостаточно. Боюсь, он может оказаться слишком жидким для соуса к итальянской пасте».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Сайнса назвали «жидковатым соусом» к пасте Ferrari
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