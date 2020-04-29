Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Отложен
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
175 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
196 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Сайнса назвали «жидковатым соусом» к пасте Ferrari

Поделились
Комментарии
Сайнса назвали «жидковатым соусом» к пасте Ferrari
Автор:
, Редактор
29 апр. 2020 г., 14:23

По мнению голландского комментатора, испанский пилот отлично умеет себя продавать, а вот к выступлению за Скудерию пока не готов

Себастьян Феттель пока не договорился с Ferrari о продлении контракта на 2021 год. В качестве альтернативы немцу называют Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса – самого успешного пилота 2019 года, выступавшего не за топ-команду.

Читайте также:

Сам Сайнс в разговоре с испанской прессой выразил уверенность, что справится с болидом любого коллектива.

«Я лишь могу сказать вам, что верю в себя как пилота, – заявил Сайнс изданию El Mundo Deportivo. – В прошлом году я уже сделал большой шаг в карьере. Так что теперь я уверен, что могу отлично проявить себя и в Ferrari, и в Mercedes, и оставшись в McLaren. Не сомневайтесь».

Впрочем, в Формуле 1 не все так уверены в испанском пилоте, как он сам. В частности, иное мнение у известного голландского комментатора Формулы 1 Олафа Мола:

«Я знаю семью Сайнсов, они умеют себя дорого продать, – сказал Мол в подкасте F1 aan Tafel. – У Сайнса и правда есть шанс попасть в Ferrari, но говорить об этом пока рано. Ему и так пришлось очень постараться, чтобы выйти на нынешний уровень, а в Ferrari он окажется под еще большим давлением. Даже у Леклера поначалу были с этим проблемы.

Я вот не уверен, что Сайнс достаточно хорош для Скудерии. Он неплох в гонках, но этого недостаточно. Боюсь, он может оказаться слишком жидким для соуса к итальянской пасте».

Читайте также:

Следующая новость
Хэмилтон вновь подтвердил: деньги для него не главное

Предыдущая новость

Хэмилтон вновь подтвердил: деньги для него не главное
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
DTM

Два примера для Бергера. Как DTM уже оказывалась на грани закрытия – и даже закрылась

44мин
2
Формула 1

Ушел из Ferrari, не влезает в болид, строит самолеты. Откровения создателя чемпионских Mercedes

3
Формула 1

Квят: В этом году AlphaTauri уступит только топ-командам

4
Формула 1

По прозвищу Мотоцикл. Грустная история гонщика, решившего сменить два колеса на четыре

5
Формула 1

Хэмилтон вновь подтвердил: деньги для него не главное

Последние видео

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии 01:43
Формула 1

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии

Автодром Америк задом наперед. Поехали! 01:48
Формула 1

Автодром Америк задом наперед. Поехали!

Круг по Яс-Марине в обратную сторону: видео 01:46
Формула 1

Круг по Яс-Марине в обратную сторону: видео

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои» 01:04
Формула 1

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои»

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры 01:02
Формула 1

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры

Самое важное:

Сайнса назвали «жидковатым соусом» к пасте Ferrari
F1

Сайнса назвали «жидковатым соусом» к пасте Ferrari

Хэмилтон вновь подтвердил: деньги для него не главное
F1

Хэмилтон вновь подтвердил: деньги для него не главное

Магнуссен предпочел картинг кибергонкам
F1

Магнуссен предпочел картинг кибергонкам

Бывший босс Ferrari: я бы продлил контракт с Феттелем
F1

Бывший босс Ferrari: я бы продлил контракт с Феттелем

Квят: В этом году AlphaTauri уступит только топ-командам
F1

Квят: В этом году AlphaTauri уступит только топ-командам

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.