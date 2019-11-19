Почему Сайнса не наказали за DRS под желтыми флагами? Отвечает Маси

Карлос Сайнс был одним из восьми гонщиков, чьи действия судьи изучали после финиша. Впрочем, официального объявления о начале расследования сделано не было, и штраф в итоге никто не получил.

Тема использования DRS под желтыми флагами широко обсуждалась на этапе в Остине. По ходу гонки в Остине Даниил Квят продолжал движение с открытым крылом, после того как причиной появления желтых флагов стал вылет Кевина Магнуссена. Россиянин смог приблизиться к Серхио Пересу, а потом и пойти в атаку, закончившуюся столкновением.

Квят получил штраф за аварию – но не за езду с активированной DRS. Хотя россиянин замедлился не так сильно, как того требуют правила.

Этот инцидент вызвал длительные дебаты и на брифинге пилотов на «Интерлагосе». Нюанс заключался в том, что использование DRS под желтыми флагами косвенно свидетельствует, что гонщик не замедляется – при этом в действующих спортивных правилах нет конкретного запрета на использование DRS под желтыми флагами.

В бразильской гонке Сайнс открыл крыло DRS, когда желтые флаги появились из-за остановки Валттери Боттаса на 53-м круге. В это время McLaren испанца преследовал Кими Райкконен, который сообщил команде об увиденном – а впоследствии менеджер команды Alfa Romeo Бит Цендер проинформировал судей.

Те после гонки изучили данные с машины Сайнса и еще семи гонщиков, которые, возможно, использовали DRS или недостаточно замедлились. В итоге судьи постановили, что все выполнили требование сбавить скорость.

«Мы изучили этот момент, – рассказал гоночный директор Ф1 Майкл Маси Motorsport.com. – Важнейшим фактором во время двойных желтых флагов является требование замедлиться, значительно снизить скорость. Это требование исполнили все. Да, пара из них активировала DRS в течение относительно короткого периода времени – но я сочту это проявление мышечной памяти!».

Система FIA автоматически отключает DRS у всех гонщиков при появлении машины безопасности, но не способна сделать это в рамках какой-либо одной зоны под желтыми флагами.

На вопрос, может ли FIA пересмотреть спортивные правила, включив в них запрет на использование DRS во время режима желтых флагов, Маси ответил, что это уже обсуждается. Гоночный директор признал, что эта область правил нуждается в большей доработке.