Почему Сайнс стал постоянно обгонять Леклера? Шарль ответил
Как объяснил монегаск, события последних недель привели к тому, что Скудерия стала при выборе настроек ориентироваться на предпочтения его напарника
В минувший уик-энд Карлос Сайнс прервал в Сингапуре победную серию Red Bull, которая продолжалась 15 Гран При, еще с конца прошлого чемпионата.
Испанец начинал борьбу с поула и лидировал от старта до финиша, тогда как его партнер по команде Шарль Леклер, занимавший поначалу второе место, был вынужден задержаться на пит-лейне и в итоге финишировал лишь четвертым с отставанием больше 20 секунд.
Как рассказал Леклер, которого болельщики долгое время считали неформальным лидером Ferrari, сейчас команда изменила свои предпочтения и использует в работе с машиной предпочтения Карлоса.
«Здорово, что он набрал такую форму, – сказал монегаск. – Это побуждает меня лучше разобраться с собственным стилем пилотирования, чтобы он лучше подходил машине. Сейчас у меня нет полной уверенности за рулем. Недостаточной поворачиваемости, на мой вкус, слишком много, из-за этого я испытываю сложности.
Машина остается слишком непредсказуемой, я не могу получить от нее тот избыток поворачиваемости, который мне нравится. Так что здесь еще предстоит поработать, но приятно видеть, что у нас хотя бы есть скорость. Теперь мне нужно попробовать сократить отставание [от Сайнса]».
Он уточнил: «Машина остается непредсказуемой, что заставляет нас выбирать более безопасные настройки. Мы не можем активно загружать передок, так как в случае его срыва резко пропадает сцепление, из-за чего сложно удержать ситуацию под контролем.
Сама по себе машина не имеет избытка, но мы вынуждены добавлять его, чтобы сделать поведение более понятным и предсказуемым».
В общем зачете в Сайнса сейчас 142 очка, тогда как у Леклера – 123.
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Шарль рассказал, что такое изменение внутренних приоритетов в Ferrari стало следствием активной работы, которую команда вела в последние месяцы.
«В Зандфорте мы посвятили Гран При многочисленным тестам, а в Монце хотели увидеть подтверждение полученных результатов, – объяснил пилот. – Нам было важно убедиться, что мы смогли лучше понять машину.
С этого момента мы начали использовать полученные выводы – и, как мне кажется, сделали большой шаг вперед.
Впрочем, трасса в Сингапуре исторически была успешной для нас, так что надо немного подождать, чтобы убедиться в такой картине. Нужна хотя бы еще одна гонка, чтобы подтвердить наш прогресс.
Потому я очень надеюсь, что в Сузуке мы сумеем продемонстрировать такую же форму. Если это получится, то станет очень хорошим знаком на будущее».
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