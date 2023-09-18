Почему Сайнс стал постоянно обгонять Леклера? Шарль ответил

В минувший уик-энд Карлос Сайнс прервал в Сингапуре победную серию Red Bull, которая продолжалась 15 Гран При, еще с конца прошлого чемпионата.

Испанец начинал борьбу с поула и лидировал от старта до финиша, тогда как его партнер по команде Шарль Леклер, занимавший поначалу второе место, был вынужден задержаться на пит-лейне и в итоге финишировал лишь четвертым с отставанием больше 20 секунд.

Как рассказал Леклер, которого болельщики долгое время считали неформальным лидером Ferrari, сейчас команда изменила свои предпочтения и использует в работе с машиной предпочтения Карлоса.

«Здорово, что он набрал такую форму, – сказал монегаск. – Это побуждает меня лучше разобраться с собственным стилем пилотирования, чтобы он лучше подходил машине. Сейчас у меня нет полной уверенности за рулем. Недостаточной поворачиваемости, на мой вкус, слишком много, из-за этого я испытываю сложности.

Машина остается слишком непредсказуемой, я не могу получить от нее тот избыток поворачиваемости, который мне нравится. Так что здесь еще предстоит поработать, но приятно видеть, что у нас хотя бы есть скорость. Теперь мне нужно попробовать сократить отставание [от Сайнса]».

Он уточнил: «Машина остается непредсказуемой, что заставляет нас выбирать более безопасные настройки. Мы не можем активно загружать передок, так как в случае его срыва резко пропадает сцепление, из-за чего сложно удержать ситуацию под контролем.

Сама по себе машина не имеет избытка, но мы вынуждены добавлять его, чтобы сделать поведение более понятным и предсказуемым».

В общем зачете в Сайнса сейчас 142 очка, тогда как у Леклера – 123.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Шарль рассказал, что такое изменение внутренних приоритетов в Ferrari стало следствием активной работы, которую команда вела в последние месяцы.

«В Зандфорте мы посвятили Гран При многочисленным тестам, а в Монце хотели увидеть подтверждение полученных результатов, – объяснил пилот. – Нам было важно убедиться, что мы смогли лучше понять машину.

С этого момента мы начали использовать полученные выводы – и, как мне кажется, сделали большой шаг вперед.

Впрочем, трасса в Сингапуре исторически была успешной для нас, так что надо немного подождать, чтобы убедиться в такой картине. Нужна хотя бы еще одна гонка, чтобы подтвердить наш прогресс.

Потому я очень надеюсь, что в Сузуке мы сумеем продемонстрировать такую же форму. Если это получится, то станет очень хорошим знаком на будущее».