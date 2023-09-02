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Почему Сайнс и Леклер избежали штрафов? В Ferrari объяснили

Глава Скудерии Фредерик Вассер ответил на вопрос, который очень интересует поклонников Ф1

Джонатан Нобл
Автор:
Шарль Леклер, Scuderia Ferrari, поздравляет обладателя поула Карлоса Сайнса, Scuderia Ferrari

Карлос Сайнс выиграл поул в Монце, а отставший от него на 0,067 секунды партнер по Скудерии Шарль Леклер показал третий результат, пропустив лидера сезона Макса Ферстаппена. 

Однако еще в первом сегменте оба гонщика на алых машинах нарушили инструкции дирекции гонки: утром в субботу участникам Гран При сообщили, что во избежание трафика те не вправе проезжать круги слишком медленно.

При этом сразу была сделана оговорка, что судьи могут не назначить наказание, если установят "исключительные обстоятельства".   

При максимальном времени 1:41 Леклер проехал свой разгонный круг за 1:50.286, а Сайнс – и вовсе за 1:58.458. FIA сообщила, что будет разбирать это нарушение после окончания квалификации, но вскоре после того, как Сайнс с победой завершил сессию, объявила, что наказания на будет. 

Судьи пока не предоставили официального объяснения, но глава Скудерии Фредерик Вассер объяснил, почему было принято такое решение. По его словам, оба пилота замедлились по указанию команды, чтобы не создавать помехи соперникам, которые были на быстрых попытках.

В эфире Sky Вассер объяснил: «Все в рамках правил. Можно превысить установленный лимит, если надо кого-то пропустить. Именно так у нас и вышло». 

Говоря о выступлении своих пилотов, француз остался очень доволен: «Это хорошее достижение, но мы и нацеливались на поул. Нам удалось завоевать его, и теперь надо сохранить голову холодной. Самая важная часть уик-энда это воскресенье».

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