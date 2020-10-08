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Формула 1 / Новость

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль

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Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль
Автор:
, Главный редактор

Гонщик Renault также рассказал, сколько у него татуировок и почему он не любит серфинг – хотя и вырос у моря

Перед этапом на «Нюрбргуринге» несколько пилотов Формулы 1 по просьбе официального Youtube-канала поделились кое-какой информацией о себе – ответили на дюжину вопросов, которые создатели видеоролика сочли самыми популярными в интернет-поиске. К примеру, Кевин Магнуссен «признался», что является сыном Яна Магнуссена (не все болельщики в курсе этого) – а Ландо Норрис опроверг догадки, что приходится родней Чаку Норрису.

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Самыми содержательными и интересными в итоге оказались ответы (кто бы мог подумать?) Даниэля Риккардо.

Катается ли Даниэль на серфе?

Думаю, я делал это раза три всего – хотя вырос в пяти минутах ходьбы от пляжа. Я всегда боялся акул – начал бояться, еще когда был совсем маленьким. Я люблю бывать на пляже – но обычно просто сижу на песке.

Есть ли у Даниэля татуировки?

К сожалению, есть. В детстве я всего этого боялся – иголки, что-то тебе вкалывают под кожу… А теперь у меня, кажется, больше двадцати татуировок. На руках, на ногах – много где есть. И думаю, не буду себе дальше так же активно что-то набивать.

Почему Даниэля зовут Медоедом?

Это такое австралийское животное, которые выглядит мило и симпатично – вроде бы самое обычное животное. Но если ты решишь что-то у него отобрать, побеспокоить его и тем более – загонишь в угол, он полезет в драку. Вот и я такой – милый, но своего не упущу.

P.S. Если вам интересно услышать все вопросы и ответы, ролик можно найти вот здесь.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо
Автор Кирилл Качнов

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