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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Почему Red Bull уступила Ferrari в скорости в Монце? Дело в экономии

Команда не стала создавать особую аэродинамическую конфигурацию для итальянской трассы

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Почему Red Bull уступила Ferrari в скорости в Монце? Дело в экономии
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Трасса в Монце считается одной из самых скоростных в Формуле 1, а в этом сезоне преимуществом в максимальной скорости до сих пор обладали машины Red Bull. Однако в квалификации Гран При Италии Макс Ферстаппен уступил Шарлю Леклеру, а Серхи Перес оказался медленнее Карлоса Сайнса.

В попытке объяснить это в паддоке заговорили о том, что Ferrari максимально форсировали свои силовые установки чтобы блеснуть на домашней трассе. Однако в Red Bull уверены, что дело не в двигателях, а в аэродинамике: в Скудерии смогли сделать свои машины более обтекаемыми, а «Быки» посчитали, что это не нужно.

«Дело точно не в мощности силовой установки, – заявил после квалификации технический директор Red Bull Пьер Ваше. – Низкая максимальная скорость вызвана высоким лобовым сопротивлением воздуху. На наших машинах показатель лобового сопротивления выше, чем у соперников.

Как вы могли увидеть, мы не поменяли задние антикрылья относительно тех, которые используем на других трассах. А соперники поменяли и добились снижения сопротивления воздуха. У нас всего три типа крыльев на весь сезон, мы их чередуем и четвертый вариант для Монцы не готовили.

Дело не только в самих крыльях, при их проектировании нужно учитывать параметры всей машины. И мы выбрали оптимальный вариант, учитывая, что нам нужно еще и экономить деньги».

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