Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок Следующая / Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше
Формула 1 Новости

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!

Автор:
, Редактор

Главный инженер команды попал в аварию, катаясь на велосипеде. Но уже выписался из больницы

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!

По ходу гоночного уик-энда в Турции стало очевидно, что как минимум на этой трассе болиды Mercedes превосходят Red Bull в скорости. Это стало результатом прогресса немецкой команды, но у многих возник вопрос: почему Red Bull, которая обычно хорошо прогрессирует по ходу сезона, пока не может ничем ответить?

Отчасти ответ дал советник «Быков» Хульмут Марко. В интервью телеканалу Sky он признался, что их главный конструктор Эдриан Ньюи выбыл из игры вскоре после турецкой гонки. Он попал в аварию на велосипеде, но уже восстановился и готов приступить к работе.

«Мы лидируем в общем зачете, но конечно для нас он является важнейшей персоной, – сказал Марко о Ньюи. – И мы поначалу не знали насколько серьезна его травма.

Нельзя сказать, что он полностью в порядке сейчас. Но он готов продолжать свою работу, и он полностью осознает все трудности, с которыми мы столкнулись в настройках болидов в Турции. На этой неделе у него будет встреча с Максом Ферстаппеном на нашей базе, где они обсудят дальнейшую эволюцию шасси».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок

Предыдущая новость

С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок

Следующая новость

Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше

Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше
Формула 1

Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше

Невилль лидирует в Ралли Испания, Тянак и Катсута сошли Ралли Испания
WRC

Невилль лидирует в Ралли Испания, Тянак и Катсута сошли

Эспаргаро предложил повысить мощность байков для безопасности Гран При Мизано
MotoGP

Эспаргаро предложил повысить мощность байков для безопасности

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Анализ: пятый мотор решит исход борьбы Хэмилтона и Ферстаппена?
Формула 1

Анализ: пятый мотор решит исход борьбы Хэмилтона и Ферстаппена?

Версия: зачем Red Bull потребовались тесты в Стамбуле Гран При Турции
Формула 1

Версия: зачем Red Bull потребовались тесты в Стамбуле

Что может лишить Ферстаппена титула? Слово Уэбберу
Формула 1

Что может лишить Ферстаппена титула? Слово Уэбберу

Самое читаемое Сегодня

Браун: Без пит-стопа Хэмилтона случилась бы катастрофа
Формула 1 Формула 1

Браун: Без пит-стопа Хэмилтона случилась бы катастрофа

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM
DTM DTM

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM

Анализ: пятый мотор решит исход борьбы Хэмилтона и Ферстаппена?
Формула 1 Формула 1

Анализ: пятый мотор решит исход борьбы Хэмилтона и Ферстаппена?

Пилот извинился за лишение юниора Red Bull чемпионства
DTM DTM

Пилот извинился за лишение юниора Red Bull чемпионства

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!
Формула 1 Формула 1

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена

С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок
Формула 1 Формула 1

С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок

Самое важное:

Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше
Формула 1 Формула 1

Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!
Формула 1 Формула 1

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!

С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок
Формула 1 Формула 1

С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.