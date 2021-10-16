Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!
Главный инженер команды попал в аварию, катаясь на велосипеде. Но уже выписался из больницы
По ходу гоночного уик-энда в Турции стало очевидно, что как минимум на этой трассе болиды Mercedes превосходят Red Bull в скорости. Это стало результатом прогресса немецкой команды, но у многих возник вопрос: почему Red Bull, которая обычно хорошо прогрессирует по ходу сезона, пока не может ничем ответить?
Отчасти ответ дал советник «Быков» Хульмут Марко. В интервью телеканалу Sky он признался, что их главный конструктор Эдриан Ньюи выбыл из игры вскоре после турецкой гонки. Он попал в аварию на велосипеде, но уже восстановился и готов приступить к работе.
«Мы лидируем в общем зачете, но конечно для нас он является важнейшей персоной, – сказал Марко о Ньюи. – И мы поначалу не знали насколько серьезна его травма.
Нельзя сказать, что он полностью в порядке сейчас. Но он готов продолжать свою работу, и он полностью осознает все трудности, с которыми мы столкнулись в настройках болидов в Турции. На этой неделе у него будет встреча с Максом Ферстаппеном на нашей базе, где они обсудят дальнейшую эволюцию шасси».
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