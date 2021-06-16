Почему Red Bull станет чемпионом в 2021 году? Прост объяснил

Нынешний сезон Формулы 1 проходит под знаком соперничества двух топ-команд – все победы в гонках достаются Mercedes и Red Bull Racing. К слову, с 2010 года сильнейшими в Больших Призах становились лишь две эти команды.

По итогам шести прошедших этапов сезона в Кубке конструкторов впереди Red Bull: 174 очка против 148 у главных соперников.

Ранее – в 2017-18 годах – с Mercedes пробовала конкурировать Ferrari. Скудерия тоже выходила вперед в общем зачете, но ни разу не смогла удержать преимущество до конца сезона.

По мнению четырехкратного чемпиона Ф1 Алена Проста, у Red Bull есть реальные шансы взять верх в нынешнем году.

«Конечно, предсказать победителя сложно, но это в любом случае будет славное сражение, – сказал 66-летний француз в подкасте F1 Nation. – Думаю, Red Bull и Макс [Ферстаппен] сейчас сильнее.

Это мое мнение на настоящий момент, хотя сезон длинный, и тут все еще может поменяться. Но я вижу две причины, говорящие в их пользу.

Во-первых, Серхио Перес начал хорошо справляться с работой, что должно стать большой подмогой команде. Не думаю, что он сделает команду сильнее – но здорово поможет ей.

Валттери [Боттасу] это не удастся. Он сейчас в крайне сложной психологической ситуации.

По-человечески мне нравится Валттери, но это сложная ситуация: выступать в сильной команде, но испытывать в ней психологические трудности.

Во-вторых, прежде мы видели нервозность Red Bull, взлеты и падения команды. Сейчас что-то похожее происходит с Mercedes. Мелкие ошибки, недопонимание, нервная реакция Тото [Вольфа].

Такого не было прежде, но здесь положение тоже может измениться по ходу сезона».

При этом Прост не стал называть своего фаворита в споре за титул среди пилотов.

«Сравнивать Макса и Льюиса [Хэмилтона] очень сложно, – объяснил знаменитый гонщик. – Один из них пытается выиграть свой первый титул, другой отлично знает, как готовиться к гонкам и выстраивать свой сезон.

Это разная ситуация в плане прессинга. Но как только Макс сможет выиграть свой первый чемпионат, я полагаю, мы получим фантастического пилота.

Льюис же уже сейчас совершенный гонщик. У него в распоряжении есть все необходимое. И он невероятно хорош».

Сейчас Ферстаппен опережает Хэмилтона на четыре очка. Такая картина сложилась после Гран При Монако, а недавняя гонка в Баку не принесла очков ни одному из фаворитов.