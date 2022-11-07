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Формула 1 Новость

Ньюи раскрыл, почему Red Bull меньше других пострадала от «козления»

По словам конструктора, прежний опыт позволил ему на ранней стадии предсказать проблему, которая в нынешнем сезоне доставила много головной боли его коллегам

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ньюи раскрыл, почему Red Bull меньше других пострадала от «козления»
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Смена технического регламента в Формуле 1 показала, что даже в первой четверти XXI века с спорте с многомиллионными бюджетами возможны сюрпризы. Конструкторы команд удивительным образов проглядели неприятный эффект, из-за которого на прямых машины сильно раскачивались в вертикальной плоскости. 

Побороть «козление» оказалось куда сложнее, чем можно было ожидать. Даже чемпионы мира из Mercedes потратили на это несколько месяцев. Одним из редких исключений стала команда Red Bull: ее машины болтало меньше остальных, что позволило направить ресурсы на доработку шасси и в конечном итоге обеспечило победу в обоих зачетах чемпионата. 

Как рассказал технический гуру Red Bull Эдриан Ньюи, опыт позволил ему уже на ранней стадии работы над машиной разглядеть потенциальные сложности. 

«Я догадался, что нас ждет, – рассказал 63-летний британец в интервью Auto Motor und Sport. – Потому меня очень удивило, какого масштаба достигло это явление. Мне казалось, что все должны были знать об этом. 

Эффект раскачки происходит от самой сути нынешних машин».

Он добавил: «Но все же, были способы заранее предсказать такое поведение, потому мы справились с проблемой довольно быстро. Новинки, которые мы привезли на финальный день тестов в Барселоне (это была первая из двух зимних сессий – прим.ред.) позволили улучшить поведение машины настолько, что эффект почти не проявлялся».

Также британец рассказал о том, как начинался его трудовой путь в Формуле 1 три с лишним десятилетия назад. 

«В институте я увлекся аэродинамикой граунд-эффекта, – объяснил Эдриан. – Мой выпускной проект был посвящен его проявлению на спортивных машинах. 

Я искал себе место для работы по специальности и в 1980 году написал во все команды Формулы 1. Большинство из них не ответили, однако Харви Постлтуэйт, который в то время работал в Fittipaldi, предложил должность стажера в департаменте аэродинамики. 

Как выяснилось, никакого департамента у них в действительности не было. Я стал его первым и единственным сотрудником». 

Ньюи проявил себя в середине 80-х в команде March / Leyton House, которая начала регулярно тревожить лидеров Ф1. Оттуда молодого конструктора в 1991 году пригласили в Williams. Позже он строил чемпионские машины для McLaren, а с 2005-го неизменно возглавляет технический штаб Red Bull.

В общей сложности построенная им техника позволила пилотам выиграть 12 чемпионских титулов и принесла командам 11 Кубков конструкторов.

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