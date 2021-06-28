В будущем году Формула 1 переходит на совершенно новый регламент, который потребует серьезных переделок шасси. Из-за этого в большинстве команд – особенно с учетом вступившего в силу лимита на расходы – предпочли отказаться от доработок машин для нынешнего чемпионата, а высвободившиеся ресурсы направить на подготовку к 2022 году.

Едва ли не единственным исключением остается Red Bull, которая, по словам босса Mercedes Тото Вольфа, привозит на Гран При «по несколько грузовиков с новинками».

Чемпион мира 1998 и 1999 года Мика Хаккинен выдвинул собственное предположение, почему в Милтон-Кинсе согласились рискнуть собственным будущем ради успехов в настоящем.

«Мы видим, что Red Bull и Honda делают максимальную ставку на этот сезон, – написал финн в своей колонке для Unibet. – Речь о новом моторе и аэродинамическом пакете, который приносит им преимущество, так как все [остальные] готовятся к изменению правил.

Для Red Bull эти перемены пройдут легче, так как они укладываются в философию их дизайна. Mercedes будет сложнее».

Говоря о прошедшем Гран При Штирии, Хаккинен добавил: «Макс смог сразу создать отрыв и контролировать стратегическое преимущество. Мне самому очень нравилось проводить гонки подобным образом. Конечно, здорово, когда есть возможность побороться колесо в колесо, но когда можешь держать все под контролем и знаешь, что твоя машина едет фантастически – это очень приятно.

Максу, как мне видится, это тоже очень нравится».

Оценивая дальнейший сценарий чемпионата, 52-летний экс-гонщик добавил: «Сейчас у Mercedes, похоже, нет ответов. Между двумя Гран При всего четыре дня, и я не вижу, как за это время найти решение».