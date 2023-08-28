Почему RBR провела второй пит-стоп сначала Максу, а потом Пересу? Хорнер ответил

По ходу воскресной дистанции голландского Гран При дважды начинался дождь. Сначала, сразу после старта, он оказался недолгим и довольно слабым. Зато незадолго до финиша на трассу обрушился настоящий ливень.

Первые 10-12 кругов потребовали от пилотов перехода на промежуточную резину и обратного возвращения на слики. Первая волна пит-стопов позволила Серхио Пересу опередить своего партнера по Red Bull Макса Ферстаппена за счет более ранней остановки. Но по ходу второй голландец остановился раньше – что и определило судьбу победы.

Многие увидели в этой ситуации свидетельство того, что RBR подыгрывает своему лидеру.

Однако руководитель команды Кристиан Хорнер заверил, ято это не так. Говоря о тактических действиях «Быков», которые смотрелись выигрышно на фоне частых промахов главных соперников, Хорнер отметил: «Думаю, мы верно оценивали риски, но и без везения тоже не обошлось. Слишком многое в такие дни может пойти неправильно.

Мы видели, как те, кто вроде бы выпал из борьбы, после одного своевременного пит-стопа возвращались назад. Сами мы в общей сложности восемь раз меняли колеса своим пилотами, и парни справились со всеми – кроме одного случая, когда Серхио предупредил нас всего за пять секунд. Это отличная командная работа».

Первая смена шин потребовалась сразу после старта, когда начавшийся дождь потребовал перейти со сликов на промежуточную резину. Перес раньше всех свернул на пит-лейн, а стартовавший с поула Ферстаппен проехал еще круг по мокрой трассе и откатился немного назад.

«Он ехал самым первым, а в такой ситуации очень сложно определить верный момент, – объяснил Хорнер. – А Серхио сам принял решение заезжать, и это сыграло ему на руку. Он сменил шины первым в группе лидеров.

В тот момент погода вызывала вопросы – не было понятно, продолжится дождь или скоро завершится. Но Макс просто выехал на трассу и начал в феноменальном темпе прорываться сквозь трафик».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Red Bull Content Pool

Когда трасса стала подсыхать, пилоты поменялись ролями. На этот раз Макс остановился на круг раньше и вернул себе инициативу.

Хорнера спросили, почему команда действовала именно таким образом и нет ли здесь фаворитизма голландцу.

«Серхио нужно было создать отрыв от соперников, – ответил Кристиан. – Но темп Макса был таким, что за три круга он смог отыграть семь секунд. В какой-то момент трасса просохла достаточно, и [Фернандо] Алонсо с кем-то еще поехали за сликами. За ними это же стали делать и остальные.

В этот же момент резко ускорился Элбон, который оставался на сликах. И если бы мы первым позвали Чеко, соперники могли переиграть Макса. Вместо первой и второй позиций наши парни стали бы только первым и четвертым.

Так что мы первым перевели на слики Макса. Понятно, что это позволило ему опередить Чеко, но команда все равно сохранила первое и второе места. Думать тут было не о чем»

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull Фото: Энди Хон / Motorsport Images

«И тогда я заорал…»

Еще один интересный момент имел место в самом начале гонки. С началом дождя между лидирующим Максам Ферстаппеном и его гоночным инженером Джампьеро Ламбьязе завязался в радиоэфире довольно напряженный диалог. Гонщик не был уверен, что уже пора менять шины.

Лишь в самый последний момент инженер сказал, что «сейчас самый верный момент» – и пилот, послушав его, заехал переобуваться в конце второго круга, благодаря чему не потерял еще больше.

Как оказалось, окончательное решение в той ситуации принял даже не Ламбьязе. Руководство принял на себя лично Хорнер

«Мы не были в точности уверены, что происходит с погодой, – рассказал Кристиан после победного финиша Макса. – В облаках оставались разрывы, и ветер мог вовсе унести дождь.

Но в конце концов я заорал Джанпьеро: "Пусть заезжает!"».

Ферстаппен выиграл в Ф1 в девятый раз подряд, повторив исторический рекорд Себастьяна Феттеля и Альберто Аскари.

Дополнительная информация: Эрвин Ягги