Почему провалился проект второго Гран При Японии Формулы 1

Свою вторую гонку в составе Williams Айртон Сенна закончил в первом повороте. Михаэль Шумахер одержал вторую подряд победу за рулем Benetton. То была первая гонка – из запланированных пяти – на новой трассе в префектуре Окаяма на острове Хонсю. Но она же стала в итоге предпоследней. Потому что после второго Гран При Тихого Океана в 1995 году гонка исчезла из календаря Формулы 1.

«Аида», или TI Circuit, как трасса называлась изначально – одно из самых странных мест, куда добиралась Ф1 в период правления Берни Экклстоуна. Но в исторической перспективе у гонки в Окаяме была весьма значимая роль. Провал проекта ознаменовал собой конец эпохи сумасшедшего интереса к Формуле 1 в Японии.

В то же время само появление Аиды в календаре обозначило намерения боссов чемпионата расширять календарь за счет этапов на новом рынке в Азии. Допустив пробуксовку в Японии, эта кампания затем успешно стартовала в Малайзии, куда Формула 1 приехала спустя пять лет после дебютной гонки в Окаяме.

Название «Аида» появилось благодаря городу Аида, в котором построили трассу. Правда, сейчас города с таким именем не существует: 31 марта 2005 года Аиду объединили еще с четырьмя городами и одной деревней. Шесть населенных пунктов сформировали город Мимасака.

TI Circuit был построен в годы после подъема японской экономики в восьмидесятых. Успехи Honda привлекли внимание к автоспорту, и крупные компании, а также успешные предприниматели начали вкладывать деньги в гонки. Проект команды Leyton House Акиры Акаги был одним из самых заметных проявлений этого тренда в Формуле 1. Но то была не единственная история. У многих компаний появились спонсоры из Японии и технологические партнеры.

Так выглядели автомобили Leyton House Команда Leyton House провела в Формуле 1 два сезона: 1990 и 1991 Именно в Leyton House конструкторскую карьеру начинал Эдриан Ньюи В своем дебютном сезоне команда заняла седьмое место в общем зачете. На следующий год гоночный коллектив опустился на 12-ю строчку Благодаря находкам Ньюи команда-аутсайдер время от времени бросала вызов лидерам

Местные чемпионаты также переживали настоящий бум: японская Формула 3000, Формула 3 и другие серии привлекали пилотов из Европы. В Стране восходящего солнца они могли зарабатывать большие деньги, которые им никто бы не смог платить «дома».

С начала шестидесятых двумя главными трассами страны считались «Фудзи» и «Сузука». Но в конце восьмидесятых и начале девяностых в Японии тратили действительно много денег на гонки. Так что в стране появились проекты новых трасс для Формулы 1.

Два главных проекта возникли одновременно – «Аутополис» и Аида. Оба должны были обладать сверхсовременной инфраструктурой и претендовали на право принять гонку Ф1. Но роднило их и то, что оба находились вдали от крупных городов, а соответственно и аэропортов. Логистика Гран При в любом случае обещала стать проблемой.

Старт первого в истории Гран При Тихого Океана Фото: Sutton Images

«Аутополис» первым добился внимания со стороны Формулы 1. Идея строительства трассы принадлежала крупному бизнесмену Томонори Цурумаки. Он выбрал площадку на юго-западе страны в тысяче с лишним километров от Токио.

Цурумаки подобрал для автодрома современное имя на европейский манер, заявив тем самым об амбициях принимать международные соревнования – и даже раскручивал новый бренд с помощью рекламы на машинах Benetton.

Расположенный на вершине горы автодром вполне мог подойти для съемок очередного эпизода бондианы в качестве логова главного злодея. Деньги для Цурумаки не были проблемой. Он с радостью тратился на свои хобби, о чем свидетельствует хотя бы покупка одной из работ Пикассо за $51,6 млн в 1989 году.

В 1991 году «Аутополис» принял финальный раунд чемпионата мира по гонкам на спорткарах, который должен был стать последней проверкой перед Формулой 1. Даже несмотря на то, что из-за тумана субботние сессии провести не удалось, воскресная гонка прошла успешно и без организационных проблем – правда, при весьма небольшом скоплении болельщиков.

«Аутополис» расположен в гористой местности. Благодаря этому кадры с гонок на этом автодроме получаются особенно живописными, но погода то и дело вмешивается в расписание: дожди нередко срывают запланированные гонки Фото: Томохиро Йосита

Затем Цурумаки уговорил Экклстоуна организовать в Японии вторую гонку и назвать ее Гран При Азии. Она даже появилась в предварительной версии календаря на сезон-1993. Но состояться этой гонке было не суждено. Обвал японской экономики сильно ударил по активам бизнесмена. Томонори не только пришлось расстаться с большей частью коллекции искусства, но и с трассой – она досталась строительной компании, которая ни о какой Формуле 1 уже не помышляла.

Провал проекта подарил шанс еще одному энтузиасту автоспорта Хадзиме Танаке, чья семья сколотила состояние на добыче полезных ископаемых. Интерес к гонкам у него появился после визита в Ле-Ман в 1986 году, где он своими глазами увидел «24 часа». Все это вылилось в строительство автодрома Tanaka International Circuit. Сокращенно TI Circuit.

На момент зарождения проекта шансы Танаки привезти на свою трассу Формулу 1 казались призрачными. Гран При Японии уже проводился на «Сузуке», а по несколько гонок в год в те времена принимали лишь США. Но Берни постепенно привыкал к идее подобного расширения календаря и в итоге решился опробовать его в Японии – сначала с «Аутополисом», а после фиаско проекта Цурумаки и на TI Circuit.

Автодром Танаки находился уже ближе к Токио, но проблем с доступом на трассу было не меньше. Из Осаки, ближайшего к Аиде крупного города, добираться до автодрома нужно было два часа. Железнодорожных станций рядом с трассой не было. Плюс ко всему, дороги, шедшие к TI Circuit, были узкими и медленными.

Старт гонки Формулы 1 в Аиде в 1994 году Айртон Сенна перед стартом Авария Николы Ларини и Айртона Сенны в дебютном Гран При Тихого океана

Танака открыл трассу гонкой исторических машин, а часть поворотов назвал в честь приглашенных звездных пилотов: Стирлинга Мосса, Брайана Редмана, Дэвида Хоббса, Дэвида Пайпера и Ричарда Эттвуда.

Танака использовал модель, при которой финансирование проекта обеспечили 300 членов, каждый из которых заплатил 15 миллионов йен (около $110 000 в то время). Взнос давал им возможность использовать инфраструктуру, включая трассу, чтобы пилотировать либо собственные спорткары, либо машины из коллекции Танаки. Свои машины они могли хранить на территории автодрома. Подобная концепцией опередила время – в дальнейшем по аналогичной схеме начали работать многие трассы по всему миру.

С начала работы автодрома Хадзиме Танака не оставлял попыток привезти на свою трассу Формулу 1. Провал «Аутополиса» сыграл ему на руку. Как только конкурирующий проект потерпел крах, бизнесмен вышел на Экклстоуна и вскоре подписал пятилетний контракт на проведение гонки.

Танаке пришлось повоевать с местными спортивными чиновниками, которым поначалу не слишком нравилась идея второй гонки на территории Японии. Но в итоге в октябре 1993 года FIA официально включила «Аиду» в календарь Формулы 1. Чтобы японские гонки не пересекались, новый этап решили провести в апреле. От имени Гран При Азии отказались: его заменили на понравившийся Танаке бренд Гран При Тихого Океана. На английском это звучит намного короче: Pacific Grand Prix.

Экклстоун был заинтересован в новых азиатских этапах. Уже тогда велось строительство трассы в Чжухае – предполагалось, что она должна была принять Гран При Китая. Кроме того, Берни начал переговоры с Сингапуром и несколькими другими странами в регионе.

Трассу в Чжухае построили, но местным болельщикам пришлось долго ждать, прежде чем к ним приехали гонки международного уровня В итоге самым заметным событием на трассе в Чжухае стал этап Кубка наций А1 Grand Prix. А Формула прописалась на другой китайской трассе в Шанхае

Осенью 1993-го я впервые посетил «Аиду». Это был обычный будний день, но так случилось, что на новом автодроме мы пересеклись с Джонатаном Палмером. Он катал по трассе потенциальных покупателей нового спорткара McLaren F1. Затем я встретился и с самим Танакой – уже в его токийском офисе.

Неизбежно одной из главных проблем должна была стать доступность трассы для болельщиков. Пилоты, руководители команд и гости могли размещаться в отеле на 200 комнат в пешей доступности от трассы. Условия в нем были не такими хорошими, как в гостинице на «Сузуке», но объект, по крайней мере, позволял решить проблему расселения людей.

Правда, для механиков, прессы и болельщиков номеров уже не хватало. Так что им в любом случае пришлось бы использовать медленные и извилистые дорожки, проложенные сквозь местные городки.

В итоге TI Circuit разработал план, который впоследствии взяли на вооружение организаторы гонок в Остине и Ле-Кастелле – зрителей решили доставлять до трибун на автобусах. Компания Japan Travel Bureau, одно из крупнейших на тот момент туристических агентств в мире, стала спонсором гонки.

В стоимость билета входило помимо прочего и место в автобусе, который мог доставить болельщика на трассу либо из его родного города, либо от аэропорта Окаямы, либо от ближайшей к автодрому железнодорожной станции. Чтобы привезти на трибуны 100 000 болельщиков потребовалось 2000 автобусов.

Айртон Сенна на Гран При Тихого Океана сошел после столкновения в первом повороте Фото: Motorsport Images

Гран При Тихого Океана 1994 года в итоге прошел без серьезных сбоев. Всем понравились условия в паддоке, но вот сама трасса оставила скорее негативные впечатления – большинству пилотов она показалась слишком медленной и неинтересной. Несмотря на это гонку включили в календарь на сезон-1995.

Сильное землетрясение, случившееся в январе в городе Кобе, расположенном в сотне километров от трассы, повлияло на судьбу второго Гран При. Сам автодром поврежден не был, но местные власти посчитали неуместным проводить гонку Формулы 1 спустя несколько месяцев после катастрофы, унесшей 6000 жизней.

Экклстоун помог найти для Гран При Тихого Океана новую дату, перенеся гонку на октябрь, за неделю до этапа на «Сузуке». Это, в свою очередь, сказалось на интересе со стороны болельщиков. Посетить два этапа в течение двух недель решились немногие.

Как и в 1994 году, мероприятие прошло гладко. Михаэль Шумахер одержал еще одну победу – и она позволила ему оформить второй подряд чемпионский титул. Немец отметил это событие в ресторане местной гостиницы Фото: LAT Images

Поскольку до следующей гонки оставалось всего несколько дней, все предпочли остаться в Японии. Местный вещатель Формулы 1 Fuji TV устроил в Токио большую вечеринку во вторник между гонками. Приглашения получили все пилоты; большая часть гонщиков действительно приехала. Тогда еще никто не знал, что гонка Формула 1 в Аиде была последней в истории. У организаторов этапа не сходились финансовые показатели. В эру «после Сенны» и «после Honda» интерес к Формуле 1 в Японии пошел на спад, и вторая гонка оказалась лишней.

В самой Формуле 1 по Аиде также никто не скучал. Будь местная трасса столь же интересной, как в Спа или той же Сузуке, логистические трудности никого бы так сильно не заботили. Но на деле плюсов было слишком мало, чтобы перевесить минусы.

Модель Хадзиме Танаки окончательно перестала работать в 2003 году, и трасса досталась новым владельцам. В последние годы она принимает гонки национальных серий. С 2008 по 2010 здесь проходили этапы чемпионата мира по Турингу, но и WTCC впоследствии выбрал Сузуку. О Формуле 1 в Аиде уже давно не помышляют.

Ну а Экклстоуна потеря второй гонки в Японии не смутила. Идея с Чжухаем тоже не сработала, зато в 1999 году в календаре появился Гран При Малайзии. Этот этап продержался в календаре почти 20 сезонов – Берни понял, что при грамотной организации и с проектом трассы от Германа Тильке всё может сработать. Так в Формуле 1 по-настоящему стартовала новая – азиатская – эра.