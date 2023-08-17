Почему потеря Мекиса не помешает Ferrari? Монолог Вассера
Гоночный директор и второй человек в Маранелло окончательно покинул Скудерию. Руководитель команды объяснил, почему из его перехода не стоит делать трагедию
Первые слухи о возможности ухода Лорана Мекиса из Ferrari появились еще в марте, а в конце апреля о назначении француза на пост главы AlphaTauri объявили официально. До конца июля Мекиса можно было увидеть в алой униформе на командном мостике Скудерии, но его уже тогда отстранили от обсуждения ключевых вопросов, а незадолго до летнего перерыва Лоран окончательно покинул Ferrari.
Теперь его ждет пять месяцев вынужденного отпуска – и начало работы в Фаэнце, где новые топ-менеджеры Red Bull затеяли радикальное обновление. А что же с уходом второго человека в команде ждет саму Скудерию?
Фредерик Вассер очень рассчитывал на поддержку своего соотечественника и старого друга, приходя зимой в Маранелло. Даже сейчас, осознав масштаб стоящих перед ним задач, новый босс не спешит признавать значимость потери – и продолжает настаивать, что успех команды определяется не отдельными персоналиями.
«Прежде всего, как мне кажется, для самого Лорана это прекрасная возможность, – объяснил Вассер. – В силу наших хороших отношений я, конечно, не стал препятствовать его переходу.
Должен признать, в своем объявлении Toro Rosso (Фредерик сказал именно так – прим.ред.) использовала довольно агрессивные формулировки – учитывая, что на тот момент у нас с Лораном был долгосрочный контракт.
Но у меня не было на этот счет никаких опасений, так как у нас прекрасные отношения. В итоге мы смогли согласовать условия его перехода и сделать все полагающимся образом».
Лоран Мекис, гоночный директор Ferrari
Фото: FIA Pool
Говоря о том, как сам Мекис объяснил ему решение уйти из команды, глава Ferrari предпочел не вдаваться в детали: «Это наше личное дело, и углубляться в эту тему мне бы не хотелось.
Но разговор был открытым, ведь мы с Лораном знакомы уже 30 лет. Думаю, с его стороны было очень сложно ответить отказом на такое предложение. И он прямо сказал нам об этом.
Я могу поставить себя на его место. Думаю, в нашем бизнесе просто невозможно отказать, когда тебе предлагают возглавить команду. При этом моя задача – защищать интересы Ferrari. Команда для меня в любом случае на первом месте».
Мекис уже работал в Фаэнце, еще в составе Toro Rosso, после ухода оттуда занимал серьезные должности в FIA – был директором по безопасности и заместителем руководителя гонок Чарли Уайтинга. Работу в Маранелло он начал с 2018 года, и полученные за время карьеры знания сделали француза весьма ценным специалистом.
«Если вспомнить руководителей команд Ф1 – нынешних и тех, кто работал в недавнем прошлом, – то среди них мало кто имеет опыт работы как в чемпионате, так и в структурах FIA, – объяснил Вассер. – Таких, возможно, всего человек пять, в крайнем случае десять.
Лоран очень серьезно разбирается в нашем бизнесе. Он начинал с должности инженера, потом перешел в FIA. На своем нынешнем посту [гоночного директора] он отвечал за самый широкий круг вопросов. И, по нашему мнению, хорошо справлялся с этим».
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
Но главный вопрос для Ferrari, разумеется, в том, что из Маранелло уходит второй по рангу сотрудник. Стоит напомнить, что прошлой зимой Мекиса включали в список реальных кандидатов на замену уходящему Маттиа Бинотто. Потеря такого человека не может не сказаться на команде…
«Думаю, об этом лучше спросить самого Лорана, – уклонился от прямого ответа о масштабе потери нынешний глава Скудерии. – Правда в том, что руководителями команд Ф1 работают всего десять человек на земле. Это не самая частая вакансия.
Ты должен быть амбициозен, у Лорана с этим полный порядок, а я прекрасно понимаю его. Он хорошо справлялся с работой в Ferrari, но его мотивация состоит в том, чтобы двигаться дальше».
Вассер продолжил: «Он был спортивным директором, так что его уход оставил очень солидную дыру. Этот вопрос станет частью реорганизации компании. Процесс займет какое-то время, мы приглашаем сотрудников из других команд. Скоро вы узнаете кое-какие имена.
Но общий принцип в том, что мы разделим его обязанности между двумя сотрудниками, как делают в некоторых других командах. Это станет частью реструктуризации»
По словам француза, потеря не скажется команде: «Когда у вас работает 1600 человек, и один из них уходит, это не трагедия. Важнее всего общая сила команды, а не сила отдельных людей. И мы всегда должны помнить, что действуем в интересах группы.
Наша группа никуда не делась. Мы активно набираем сотрудников, хотя и не рассказываем об этом. И продолжаем процесс выстраивания структуры, который занимает не две недели. Всем, кто представляет кадровые особенности Ф1, известно, сколь это долгая и болезненная история.
Мы вовсе не рассчитываем, что проснемся утром и увидим перестроенную заново организацию. Это постепенный процесс, мы шаг за шагом выстраиваем то, к чему стремимся».
Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Весной ушел в McLaren главный конструктор Скудерии Давид Санчес. В тот момент многие говорили, что процесс примет лавинообразный характер, и мы станем свидетелями исходи из Скудерии ключевых сотрудников – якобы, многие в команде недовольны увольнением Маттиа Бинотто и готовы уйти вслед за ним.
Ничего подобного в итоге не произошло, а Вассер назвал происходящее частью нормальных для спорта процессов.
«В любой команде изначально выстраивается группа, на базе которой создается все остальное, – сказал француз. – И мы совершенно откровенно говорим, что ничего не имеем против Лорана, просто они [с Санчесом] – это лишь два человека из группы, куда входит больше тысячи сотрудников.
Нет сомнений, индивидуальности очень важны. Но никого из них нельзя сравнивать со всей группой. И мы опираемся именно на группу, а не на конкретных персоналий.
Могу лишь повторить: я уважаю принятое Лораном решение, так как вижу в нем возможности. Но даже в среднесрочной перспективе его шаг никак не скажется на развитии Ferrari.
У нас работает более тысячи человек и ежегодная текучесть кадров составляет 6-7%. Это означает, что порядка сотни людей уходит и столько же приходит к нам. Но СМИ традиционно обращают внимание лишь на пару из этих трансферов.
Из сотни новых сотрудников половина перешла от соперников, другая – откуда-то еще. И порой медиа очень хочется обратить внимание на конкретные имена. Но итоговый результат определяют совсем не они».
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