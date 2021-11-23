Гоночный комплекс в окрестностях Дохи строили с прицелом на мотогонки, тогда как автомобильные – а в особенности формульные – серии до недавнего времени почти не приезжали сюда.

Однако все изменилось в 2021-м, когда местные организаторы решили пригласить Формулу 1, заменив в календаре отмененный Гран При Австралии.

Дебютный уик-энд принес непривычно большое количество повреждений машин на поребриках. Шарлю Леклеру и Никите Мазепину из-за этого пришлось менять шасси, у Пьера Гасли в квалификации отлетело переднее крыло, а оба гонщика Alfa Romeo вынуждены были выступать с повреждениями днища.

Кроме того, в гонке поребрики внесли вклад в проколу сразу у четырех пилотов, включая претендовавшего на подиум Валттери Боттаса.

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал об интересном выводе, к которому пришли инженеры его команды. Вопреки популярному мнению, что бордюры излишне агрессивные, а потому «убивают» технику, в Mercedes выяснили: напротив, они чересчур провоцируют гонщиков на атаку.

«Это странная история, – признался Шовлин, по традиции подводя итоги Гран При. – Дело в том, что поребрики здесь слишком ровные, потому можно спокойно заезжать на них, причем заезжать далеко.

Но если это происходит, расположенное невысоко над землей переднее крыло может задеть их, а шины получают серьезную нагрузку.

Это очень необычно: будь они более агрессивными, шасси и резине приходилось бы проще. А так все постоянно ездили по поребрикам, причем на весьма высокой скорости. И такой подход нес в себе риск».

Валттери Боттас, Mercedes W12 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси назвал бордюры катарской самыми обычными.

«Они являются стандартными для FIA и FIM, – объяснил австралиец. – Скажем, точно такие же используются в двух последних поворотах в Шпильберге.

Мне кажется, гонщики просто перестарались, стремясь получить на них максимальное преимущество».

В Pirelli, со своей стороны, включили поребрики в число возможных причин проколов, но не стали спешить с выводами.

«Любой небольшой обломок на трассе, как и поребрик, мог стать причиной небольшого пореза шины. После этого давление в ней начинало падать, пока не происходило разрушение из-за высокого уровня энергии, которое автомобиль передает шинам на этой трассе», – сказал глава Pirelli в Ф1 Марио Изола.