Почему покупка Aston Martin для Стролла – вовсе не прихоть

Майк Галлахер не только долгое время работал в команде Jordan, которая после серии трансформации и стала нынешней Racing Point, но и был хорошим другом ее босса.

«Вскоре после того, как Эдди Ирвайн оставил Jordan ради места в Ferrari [в конце 1995 года], Эдди Джордан познакомился с Лоуренсом Строллом. Тому было 40 лет, а его модный бренд Tommy Hilfiger спонсировал Скудерию.

Они не стали терять времени даром. Эдди очень быстро попросил меня составить для Стролла коммерческое предложение, чтобы тот принес свои деньги и в Jordan Grand Prix. Где-то у меня в гараже до сих пор валяется 3.5-дюймовая дискета с этим файлом.

Стролл ответил отказом. Но несмотря на это, спустя 20 лет жизнь удивительным и очень приятным для меня образом пришла к тому, что именно он купил эту самую команду.

Здорово, что у этого человека есть такая страсть к гонкам – и есть деньги, которые сначала очень помогли Williams, а затем позволили спасти Force India (или как минимум ее активы).

Новость о том, что Лоуренс нацелился выкупить Aston Martin, выглядит совершенно логичной. Ведь большую часть своей жизни он занимался тем, что добавлял брендам стоимость.

Бывший сотрудник Ralph Lauren, Стролл для начала наладил партнерские отношения с инвестором из Гонконга Сайласом Чу. В 1989-м они нацелились сделать из Tommy Hilfiger глобальную историю, и этот план закончился полным триумфом.

Инвестиционная компания Sportswear Holdings позволила им добавить в свое портфолио бренд Michael Kors, в 2011-м выпустив его акции на нью-йоркскую биржу. Три года спустя партнеры продали остававшиеся у них 5,7% акций компании, стоимость которой к тому времени достигла 15 миллиардов долларов.

Параллельно Стролл все это время в качестве своеобразного хобби инвестировал и в различные гоночные программы. Примером стала покупка в 2000-м канадской трассы «Мон-Тремблан», еще одним – его личная коллекция всевозможных моделей Ferrari.

Стремление выкупить долю в Aston Martin – типичный пример стратегического планирования Стролла. Он доказывает, что для Лоуренса чутье в вопросах бизнеса имеет приоритет над любовью к гонкам.

Более того, его внимание к деталям, позволяющее добиваться успеха в делах, крайне полезно для команды.

Racing Point и ее предшественницам всегда удавалось на равных биться с более сильными соперниками. Причем зачастую не благодаря действиям своих владельцев, а вопреки им. Если не принимать во внимание смены названий и собственников, с дебютного 1991 года команда в общей сложности 16 раз заканчивала сезон в первой шестерке Кубка конструкторов. Это примечательное достижение, учитывая, сколь плачевным порой было ее финансовое положение.

Будущее с Aston Martin позволит команде подкрепить не вызывающие сомнений гоночные качества еще и брендом соответствующего уровня.

Стролл увидел здесь новые возможности после размещения акций Aston на бирже в октябре 2018 года. Ожидания были позитивными, но в действительности последующие события можно назвать провалом.

Стоимость акций при размещении составляла 19 фунтов за штуку, но за шесть следующих месяцев упала вдвое. А когда в прошлом июле компания отчиталась о полугодовом убытке в £78,8 млн (во многом из-за расходов в £136 млн на само размещение), последовало еще одно резкое падение.

Потребовалось брать дополнительные кредиты, которые привели к новым убыткам. К третьему кварталу 2019-го от стоимости компании на момент выпуска акций было потеряно уже 70%…

Партнерство Aston с Red Bull Racing, идейным вдохновителем которого выступал генеральный директор Энди Палмер, теперь под вопросом (уже объявлено, что оно продлится только до конца 2020 года – прим.ред.), а вот обновленную Racing Point ждут большие дела.

Для человека, который на протяжении 30 лет занимался трансформацией компаний, это фантастическая возможность вывести на новый уровень как бренд Aston Martin, так и одноименную команду Формулы 1.