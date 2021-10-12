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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Почему Пересу простили неверный объезд столбика? FIA ответила

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В борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Турции пилот Red Bull проехал не с той стороны от ограничительного столбика на въезде в боксы. Майкл Маси разобрал этот эпизод

Почему Пересу простили неверный объезд столбика? FIA ответила

В конце 34-го круга Хэмилтон атаковал Переса на задней прямой, и последние повороты два гонщика преодолели бок о бок. При этом мексиканец, который был слева от соперника, использовал участок асфальта на въезде в боксы. Однако затем он вернулся на трассу, проехав с левой стороны от контрольного столбика.

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Поклонникам Ф1 хорошо известно, что его объезд с неверной стороны приводит к штрафу – в 2018-м в Германии Хэмилтон получил за это пять секунд. Но к Пересу у судей никаких претензий не возникло. В том эпизоде Серхио остался впереди гонщика Mercedes и в итоге смог финишировать третьим.

Как объяснил руководитель гонок Майкл Маси, правило работает только для тех случаев, когда пилот едет в боксы. А проезжать мимо въезда он вправе по любой траектории.

«Я внимательно изучил тот эпизод, – объяснил австралиец на традиционном пресс-брифинге по итогам Гран При. – В наших правилах говорится только о том, что гонщик должен проехать слева от столбика, когда заезжает в боксы. И ничего более.

Это было хорошее напряженное сражение. Занятно, что ни у одной из команд не было вопросов по этому эпизоду – ни у Mercedes, ни у Red Bull. Классное сражение».

Он добавил: «Пересу команда вообще не сказала по этому поводу ни слова [по радио]. Мы не слушаем все переговоры, но обычно команды очень оперативно реагируют, если что-то происходит. Когда нужно что-то сообщить пилоту, огонек соответствующей радиосвязи [в пункте управления гонкой] мгновенно вспыхивает». 

Серхио Перес в итоге закончил гонку третьим, завоевав первый призовой кубок с Гран При Франции. Хэмилтон, затянув с пит-стопом, остался лишь пятым и упустил лидерство в чемпионате.

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