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Серхио Перес отлично начал свой второй сезон в составе RBR. Он выиграл квалификацию в Джидде, стабильно поднимался на подиум, а лучшим моментом первой половины чемпионата для мексиканца стала победа в Монако, после которой команда продлила с ним контракт на два года.

В тот момент в Red Bull признавали, что Перес смог быстрее адаптироваться к машине после радикальной смены регламента. Однако с наступлением лета баланс сил внутри команды стал меняться, и к августовским каникулам Серхио уже не мог угнаться за напарником. В итоге он выиграл еще лишь раз, в Сингапуре, тогла как Макс завершил сезон с 15 победами в Гран При.

Сам Перес говорил, что такая картина стала результатом действий Red Bull. Якобы при доработке машины команда избрала такое направление, которое подходит стилю Ферстаппена.

Однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко объяснил, что в действительности все было несколько иначе. В интервью Servus TV он рассказал, что в Милтон-Кинсе посвятили начало весны борьбе за облегчение машины – а все остальное оказалось лишь следствием.

«Мы начинали сезон с очень серьезным лишним весом, – сказал 79-летний австриец. – Речь, разумеется, не о самом Максе, а о шасси. Просто чтобы вы понимали: десять лишних килограммов приводят к потере трех десятых на круге. А у нас их было почти 20.

Мы понимали, что потенциально можем ехать намного быстрее».

Марко продолжил: «Когда вы продуваете что-то в трубе, это лишь эксперимент. Он не дает никаких гарантий, что идея сработает. Но мы знали, что если сбросим эти 20 кг, то поедем на полсекунды быстрее.

И по мере того, как машина становилась легче, она все больше подходила стилю пилотажа Макса. Ему нужен очень острый передок и небольшая избыточная поворачиваемость. Мало у кого из пилотов такие предпочтения, но Максу нужно именно это. Получив такую машину, он начал привозить результаты.

Это объясняет, почему Макс проводил гонки столь убедительно [в отличие от Переса]. У нас почти не было дублей. Да, Серхио дважды победил, но из-за постепенного изменения характеристик машины именно Макс стал невероятно силен за рулем RB18».

Консультант также отметил, что на руку Ферстаппена сыграли верные действия команды и надежность техники.

«Если говорить о тактике, я считаю, что мы отработали правильно во всех гонках – ну хорошо, практически во всех, – сказал Марко. – Кроме того, после Австралии у нас больше не было поломок, все складывалось успешно».

А сам Макс в этом году был даже сильнее, чем в прошлом. Кроме того, он научился отлично беречь шины. Ему удавалось экономить их в интересах тактики – но мгновенно вновь ускоряться и выводить в оптимальный диапазон, когда возникала такая необходимость.

В этом году у него была хорошая машина, а за ним стояла отличная команда. Именно это и позволило выступать столь убедительно».