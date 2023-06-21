Почему Перес может не опасаться за будущее в Red Bull? Брандл объяснил

После напряженного старта сезона, когда два пилота Red Bull Racing обменивались победами, а разница между ними в общем зачете составляла несколько очков, события стали развиваться по иному сценарию.

Начиная с этапа в Монако, Макс Ферстаппен каждый раз стартовал с поула, лидировал с первого до последнего круга и поднимался на вершину подиума, тогда как Серхио Перес не смог хоть раз заработать призовой кубок.

Теперь между гонщиками уже 69 очков в таблице общего зачете, на пятки Пересу наступает раскатившийся Фернандо Алонсо – а паддок полнится слухами, будто мексиканца уволят из Милтон-Кинса еще до завершения контракта в конце 2024 года.

Однако эксперт Sky Sport и бывший гонщик Мартин Брандл объяснил, что для Red Bull такой выбор не обещает ничего хорошего. Британец начал с того, что выступать в одной команде с нынешним Максом – вообще едва ли на сложнейшая задача в современной Ф1.

«Пересу сейчас нужны вся его зрелость и весь опыт, – написал Брандл в своей колонке после Гран При Канады, где Серхио финишировал только шестым. – А еще – поддержка команды и семьи. Только так можно переломить ситуацию и начать вновь демонстрировать свою скорость и потенциал.

Подозреваю, что вообще только [Фернандо] Алонсо и [Льюис] Хэмилтон сейчас могут что-то противопоставить Ферстаппену, но очень сомневаюсь, что Red Bull хотела бы видеть кого-то из них в своем составе, так как это раскачает команду изнутри.

Идеальный сценарий для них – чтобы Серхио финишировал в каждой гонке вторым поблизости от Макса и выигрывал, когда у Макса это не получается».

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Red Bull Content Pool

Брандо продолжил: «Проблема, как смогли на собственном примере убедиться Пьер Гасли с Алексом Элбоном, вот в чем: любой новичок, оказавшись рядом с Ферстаппеном, быстро придет к внутреннему выгоранию из-за его скорости.

И именно по этой причине Red Bull не может позволить Пересу уйти, ведь этим мгновенно воспользуются Mercedes, Ferrari и Aston Martin.

Потому сейчас команда будет всеми силами поддерживать Серхио».

В общем зачете отставание занимающего третье место Алонсо от Переса после этапа в Монреале сократилось до девяти очков.