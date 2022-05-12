Почему обновления не помогли Mercedes? Команда попыталась объяснить

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На пятничных тренировках прошедшего Гран При Майами пилоты Mercedes впервые в этом сезоне по скорости не уступали лидерам. Однако уже в субботу они вновь оказались позади Red Bull и Ferrari, и в гонке были вынуждены сражаться с Валттери Боттасом на Alfa Romeo.

При этом в Майами команда привезла ряд обновлений, от которых ждали решения главной проблемы серебристых машин – повышенной склонности к вертикальной раскачке, известной как козление.

Так почему скорость, которая была у Mercedes в пятницу, пропала к субботе? Команда выпустила видео, где технический директор Майк Эллиот пытается на это ответить.

«Это хороший вопрос, на который мы ищем ответ, – сказал Эллиот. – В пятницу мы были сильны, как никогда еще в этом сезоне. И к субботе мы внесли изменения в настройки, но совершенно мизерные. Однако изменились и условия на трассе, так что нам нужно понять, что повлияло больше

Что касается обновлений, то тут важно понимать, что мы одновременно работаем над обычной модернизацией болидов и пытаемся решить проблемы с козлением. И новые передние крылья в Майами относятся к первой части работы, они сделали нас быстрее.

Что касается решения проблем, то мы все еще в стадии сбора данных, и по ходу уик-энда мы собрали много новой информации. Каждый круг для нас полезен, но нам нужно научиться понимать машину быстрее, чем с этой работой справляются наши соперники.

Наши аэродинамики могут увидеть, какой объем прижимной силы генерируется передним и задним крылом, а также под днищем. А специалисты по подвеске получают данные о том, какая нагрузка при этом возникает на штангах. И нужно сопоставить эти данные, чтобы понять, в какой момент что-то начинает идти не так.

Так что саму проблему мы можем обнаружить очень быстро. Гораздо сложнее понять причину ее появления».