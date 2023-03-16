Почему Ньюи – лучший конструктор в Формуле 1? Прост объяснил
Четырехкратный чемпион Ф1 вспомнил опыт работы со знаменитым конструктором и рассказал, что отличает его от остальных
Эдриан Ньюи пришел в Формуле 1 в первой половине 80-х и в скором времени зарекомендовал себя толковым специалистам. Молодой инженер одним из первых в паддоке понял важность аэродинамики при создании машин – работая в Williams и McLaren, он стал автором нескольких чемпионских шасси.
В XXI веке имя Ньюи неразрывно связано с командой Red Bull – на машинах Эдриана четыре титула выиграл Себастьян Феттель, а сейчас они позволяют побеждать Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.
Ален Прост, который по ходу карьеры успел поработать с конструктором – в 1993 году француз завоевал свой четвертый титул в составе Williams, а позже они пересекались в McLaren, где завершивший карьеру Профессор стал консультантом, – поделился мнением о том, что выделяет Ньюи даже в сравнении с другими несомненными талантами.
«Мы пересекались с Эдрианом в Williams и позже в McLaren, – рассказал Прост. – И даже сейчас, когда я смотрю на его работу со стороны, нет сомнений, что он особенный.
Помню, как в 1993 году Эдриан вселял уверенность во всех нас. При этом важно помнить, что в ту пору он был подчиненным Патрика [Хеда, технического директора], а не главным боссом. Мне очень нравилось беседовать с Эдрианом. Он всегда очень внимательно слушал и постоянно задавал вопросы.
У нас с ним ни разу не было споров. Это было просто невозможно – ты говорил, а он просто слушал. А после этого делал то, что ему казалось лучшим. Он никогда не говорил, согласен с тобой или нет – лишь слушал и поступал так, как считал нужным.
Мне очень нравилось это его качество. Именно поэтому я считаю, что он самый лучший».
Прост добавил: «И еще Эдриан является фантастическим коллегой для тех инженеров, которые работают рядом с ним. От него буквально исходит энергия, а еще он умеет невероятным образом налаживать совместный поиск решений, организуя мозговые штурмы».
Ален Прост, Williams FW15C, 1993 год
Фото: Motorsport Images
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