Почему новинки Ferrari не сработали в Барселоне? Вассер объяснил

Гран При Австрии в этот уик-энд будет иметь для Ferrari особенное значение. И дело вовсе не в том, что именно там команда год назад выиграла в последний раз – предстоящий этап должен подтвердить, что недавние инвестиции в техническое развитие шасси принесли результат.

Скудерия уже израсходовала большую часть бюджета доработок, а прошедшие во вторник тесты во Фьорано показали, сколь серьезную ставку в команде делают на предстоящие гонки. Карлос Сайнс с Шарлем Леклером проверили в формате съемочного дня очередные обновления.

Ставки высоки: если Ferrari не переломит негативный ход сезона сейчас, ее болельщики могут с полным правом отправляться ждать 2024 года.

Монреаль дал повод для оптимизма. Там алая машина наконец-то перестала «убивать» резину на длинных сериях кругов, позволив пилотам добраться до финиша с одним пит-стопом и отыграться после неудачной квалификации.

Но почему тот же самый пакет не произвел никакого эффекта в Барселоне, где состоялся его дебют?

«Как оказалось, данные с симулятора не показали реальный масштаб одной негативной особенности в поведении машины, – рассказал глава коллектива Фредерик Вассер в недавнем интервью Corriere della Sera. – И на трассе нам пришлось искать компромисс [в настройках], чтобы не слишком жертвовать управляемостью.

Но сейчас этот вопрос решен, и я вижу несомненный прогресс. Потому надо нацеливаться на победу».

К Шпильбергу Скудерия переделала днище и переднее крыло. Источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com говорят, что данные из Фьорано позволяют говорить, что новые детали обеспечили прибавку в эффективности.

Вассер добавил: «Уже в Монреале мы могли бы сражаться за первое место, если бы стартовали с нормальных позиций. Давайте посмотрим, что у нас получится в Австрии».