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Формула 1 / Новость

Почему никто в Ф1 не ездит в дождевых тренировках? Сайнс объяснил

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Почему никто в Ф1 не ездит в дождевых тренировках? Сайнс объяснил
Автор:
, Ответственный редактор
17 июл. 2020 г., 16:39

По словам пилота McLaren, дело вовсе не в гонщиках и командах – в отсутствии машин на трассе виновна FIA

Всем поклонникам Формулы 1 хорошо известно, что стоит по ходу тренировок начаться дождю, как пилоты сразу возвращаются в боксы, после чего, даже если возвращаются на трассу, проезжают буквально считанные круги. 

В очередной раз такая картина повторилась в Венгрии, где зачетное время во второй пятничной сессии показали всего 13 гонщиков, и лишь Себастьян Феттель с Кими Райкконеном проехали за полтора часа больше десяти кругов. 

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Во время медиа-сессии для испаноязычных СМИ Карлоса Сайнса спросили, почему пилоты не выезжают в дождь. 

Его ответ оказался весьма любопытным: «Дело не в пилотах. Не в том, что нас или командам не хочется выезжать. Я первым предложил покинуть боксы. 

Все те, кто сидят дома и смотрят трансляцию, думают, что мы сидим в гаражах, так как на трассе слишком много воды. Но дело совсем не в этом. Причина в том, что в пятницу мы можем использовать только шины, выделенные для квалификации. И если после этого в субботу тоже будет дождь, они будут уже изношены.  

Все дело в позиции FIA – или Pirelli, не знаю точно, кто за это отвечает. И это совсем не подталкивает нас ездить больше. Надо понять, возможно ли это изменить».

Он добавил: «Если они дадут нам дополнительный комплект промежуточной резины, кроме тех, что отведены для квалификации. мы обязательно используем его. Не знаю, почему они не делают этого. У нас всего три комплекта на уик-энд. Так что мы вынуждены откладывать по одному для каждого сегмента квалификации. 

Если у нас не будет еще одного комплекта, то ездить не на чем».

Дополнительная информация: Хосе Карлос де Селис
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Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Автор Александр Кабановский

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