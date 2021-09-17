С 2011 года, когда Pirelli вернулась в Формулу 1 и стала монопольным поставщиком спорта, правила использования резины менялись уже не раз.

В недавнем прошлом у миланцев была целая россыпь составов – каждый со своим именем и цветовой маркировкой, – сейчас используется линейка от С1 до С5, из которой для каждого Гран При выбирают три самых подходящих.

Но вот уже десять лет неизменным остается одно правило: на каждом этапе команды могут выбирать из трех вариантов сликов разной жесткости, причем по ходу гонки, если только нет дождя, необходимо использовать как минимум два из них.

Наверняка у каждого болельщика хоть раз возникал вопрос: а почему бы не обязать участников чемпионата ставить на свои машины в воскресенье все три состава. Это могло бы заметно разнообразить тактику, доведя число пит-стопов до двух.

Как оказалась, эта идея обсуждалась и в самой Ф1. Об этом рассказал гоночный босс Pirelli Марио Изола, который объяснил, почему от такого предложения в итоге отказались.

«Мы всерьез рассуждали на эту тему пару лет назад, – рассказал Изола по ходу недавнего Гран При Италии. – И пришли в выводу, что если обязать пилотов использовать три состава, то все будут выбирать одну и ту же тактику.

Чем больше ограничений вы вводите, тем меньше вариативность. А это совсем не тот результат, к которому мы стремимся.

Все начнут заезжать в боксы на одном и том же круге и использовать составы в одинаковой последовательности. Исчезнет разнообразие, которое есть сейчас».

Он добавил: «Так что идея обсуждалась пару лет назад и была отвергнута. Возможно, в будущем мы еще вернемся к ней. Но я считаю, что правила, помимо прочего, должны быть понятными для болельщиков».