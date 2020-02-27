Почему на пятый день тестов Ferrari внезапно стала лидером? Похоже, дело в подвеске

С самого начала предсезонных заездов в Барселоне пилоты Ferrari ни разу не вошли в число лидеров. Они стабильно уступали не только прямым конкурентам из Red Bull и Mercedes, но и многим середнякам пелотона. Это даже заставило действующих чемпионов мира усомниться в том, что Скудерия показывает истинную силу, а не использует мотор в режиме пониженной мощности.

Однако в четверг Себастьян Феттель показал лучшее время по итогам первой половины дня. Как удалось выяснить Motorsport.com, именно в это время на SF1000 произошло весьма важное конструктивное изменение. Речь о передней подвеске.

Передняя подвеска Ferrari SF90, 2019 год Фото: Джорджо Пиола

Вообще говоря, общая конструктивная схема этого узла на новой машине Скудерии осталась той же, что год назад использовалась на SF90. При этом еще прошлым летом стало известно, что в Маранелло намерены разработать к сезону-2020 собственную конструкцию на основе гидравлической схемы, взяв за образец для подражания Mercedes. С этой новацией связывались большие надежды.

Однако наши источники сообщили, что добиться эффективной работы от системы в том виде, в каком она существует на настоящий момент, пока не получается. Поэтому по ходу второй серии тестов в команде попробовали вернуться к классической схеме с обычной пружиной.

Мы не беремся утверждать, что два эти события – изменения в подвеске и скорость SF1000 – напрямую связаны, но подобная версия вполне имеет право на существование.

Подробнее о конструкции этого узла: Технический анализ: секреты передней подвески Mercedes

Стоит добавить, что две другие топ-команды существенно доработали к новому сезону переднюю подвеску своих машин. Mercedes и Red Bull подняли рычаги для улучшения аэродинамических характеристик, а представители штутгартской марки еще и внедрили революционную систему DAS для контроля за углом развала колес.

Confronto Mercedes AMG F1 W11 & W10 Photo by: Giorgio Piola Confronto sospensione anteriore Red Bull Racing RB16 & RB15 Photo by: Giorgio Piola

На SF1000 изменения в этой области были не столь значительными: диагональный рычаг получил иное крепление к ступице посредством вынесенного в сторону дополнительного элемента.