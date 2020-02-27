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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Аналитика

Почему на пятый день тестов Ferrari внезапно стала лидером? Похоже, дело в подвеске

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Почему на пятый день тестов Ferrari внезапно стала лидером? Похоже, дело в подвеске
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
27 февр. 2020 г., 15:10

Чтобы избавить переднюю часть машины от резких «кивков» на торможении, конструкторы команд Формулы 1 используют в подвеске горизонтальный элемент. По ходу тестов в Барселоне Скудерия изменила конструкцию этой детали. Почти сразу после этого пилот Ferrari Себастьян Феттель показал лучшее время

С самого начала предсезонных заездов в Барселоне пилоты Ferrari ни разу не вошли в число лидеров. Они стабильно уступали не только прямым конкурентам из Red Bull и Mercedes, но и многим середнякам пелотона. Это даже заставило действующих чемпионов мира усомниться в том, что Скудерия показывает истинную силу, а не использует мотор в режиме пониженной мощности.

Однако в четверг Себастьян Феттель показал лучшее время по итогам первой половины дня. Как удалось выяснить Motorsport.com, именно в это время на SF1000 произошло весьма важное конструктивное изменение. Речь о передней подвеске. 

Ferrari SF90, dettaglio della sospensione anteriore

Передняя подвеска Ferrari SF90, 2019 год

Фото: Джорджо Пиола

Вообще говоря, общая конструктивная схема этого узла на новой машине Скудерии осталась той же, что год назад использовалась на SF90. При этом еще прошлым летом стало известно, что в Маранелло намерены разработать к сезону-2020 собственную конструкцию на основе гидравлической схемы, взяв за образец для подражания Mercedes. С этой новацией связывались большие надежды.

Однако наши источники сообщили, что добиться эффективной работы от системы в том виде, в каком она существует на настоящий момент, пока не получается. Поэтому по ходу второй серии тестов в команде попробовали вернуться к классической схеме с обычной пружиной.  

Мы не беремся утверждать, что два эти события – изменения в подвеске и скорость SF1000 – напрямую связаны, но подобная версия вполне имеет право на существование. 

Подробнее о конструкции этого узла:

Стоит добавить, что две другие топ-команды существенно доработали к новому сезону переднюю подвеску своих машин. Mercedes и Red Bull подняли рычаги для улучшения аэродинамических характеристик, а представители штутгартской марки еще и внедрили революционную систему DAS для контроля за углом развала колес.

Confronto Mercedes AMG F1 W11 & W10

Confronto Mercedes AMG F1 W11 & W10

Photo by: Giorgio Piola

Confronto sospensione anteriore Red Bull Racing RB16 & RB15

Confronto sospensione anteriore Red Bull Racing RB16 & RB15

Photo by: Giorgio Piola

На SF1000 изменения в этой области были не столь значительными: диагональный рычаг получил иное крепление к ступице посредством вынесенного в сторону дополнительного элемента. 

Dettagli del brake duct della sospensione anteriore sulla Ferrari SF1000 di Vettel

Детали передней подвески Ferrari SF1000

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Четверг
Местонахождение Каталунья
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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