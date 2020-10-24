Почему Mercedes выбрали шины Medium? Вот что говорят Хэмилтон и Боттас

Гонщики Mercedes удивили многих, выехав в финальной части квалификации Гран При Португалии не на мягких шинах, а на резине Medium. Это не помешало Льюису Хэмилтону выиграть поул, а Валттери Боттасу показать второе время. При этом отставание Макса Ферстаппена, ставшего третьим на шинах Soft, было относительно небольшим и составило 0,252 секунды.

«Мы вместе с командой решили сделали ставку на шины Medium, – рассказал после заездов Хэмлтон. – Можете считать это интуицией. Тут очень сложно работать с шинами, верите вы в это или нет. Но у нас получилось».

Боттас согласился, что решение в пользу шин Medium во многом было интуитивным.

«Мы выбрали шины Medium, просто исходя из наших ощущений по ходу предыдущих выездов на трассу в квалификации, – заявил финский пилот. – Казалось, что эти шины позволяют ехать чуточку быстрее, чем резина Soft». Кстати, лучшее время квалификации (по ходу 2-го сегмента) Боттас также показал на Medium.

Ближайшие соперники Mercedes, пилоты Red Bull, в последнем сегменте квалификации выбрали разные стратегии. Макс Ферстаппен (как и по ходу всей квалификации) использовал мягкую резину: «Мы последовательно придерживались этого выбора. С самого начала уик-энда нам сложно заставить шины работать. Тут очень скользкое покрытие трассы. И с траекторией тут особо не поэкспериментируешь», – рассказал голландец, ставший в итоге третьим.

А вот Алекс Элбон первую попытку в третьем сегменте совершил на Medium: «В эти выходные все как-то странно. По каким-то причинам мягкие шины не очень дружат с асфальтом. Мы по-разному пытались прогреть мягкие шины, но у нас почти никогда не получалось сделать это быстро. И в итоге решили попробовать Medium. Думаю, именно на них я мог бы выжать максимум из машины». Впрочем, в итоге лучшее время в третьем сегменте Элбон показал, после того как перешел на Soft.

Себастьяну Феттелю также понравилось поведение машины на шинах средней жесткости – но использование их в обеих попытках по ходу второго сегмента себя в итоге не оправдало. Впрочем, немец считает, что причиной стал отнюдь не неправильный выбор состава.

«Я отлично чувствовал себя на шинах Medium. Но в своей последней попытке обнаружил, что шины не прогреты. Я почувствовал снос и понял, что мой круг испорчен», – заявил немец.