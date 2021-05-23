Почему Mercedes выбрал проигрышную тактику? Ответ Вольфа

По ходу Гран При Монако оба пилота команды Mercedes заезжали на пит-стопы раньше своих главных соперников. В случае с Льюисом Хэмилтоном это не только не помогло опередить ехавшего впереди Пьера Гасли, но и привело к потере британцем двух позиций – впереди оказались Себастьян Феттель и Серхио Перес, которые провели свои пит-стопы позже.

Причиной были возникшие у многих команд проблемы с прогревом жестких шин – из-за этого круг на изношенном Soft часто оказывался быстрее, чем круг на свежем Hard. Но почему же тогда чемпионская команда решила проводить пит-стопы раньше соперников?

«Почему мы не поступили, как другие – не оттянули пит-стоп? Дело в состоянии шин, – пояснил в разговоре с журналистами после финиша руководитель Mercedes Тото Вольф. – И у Валттери к моменту его пит-стопа, и у Льюиса резина была в очень плохом состоянии. Если бы мы оставили Льюиса на трассе, он просто не смог бы ехать достаточно быстро, чтобы опередить Гасли.

Нам казалось, что ранний заезд на пит-стоп – лучший способ опередить Гасли. Сам пит-стоп прошел хорошо, и на первом круге после выезда из боксов Льюис отыграл у Пьера полторы секунды, как мы и планировали. Но этого оказалось недостаточно, чтобы Льюис оказался впереди».

Правда, сам семикратный чемпион мира на вопрос о состоянии шин ответил немного по-другому: «Деградация? Да у меня не было сегодня особой деградации. Я просто всю гонку был заперт за Гасли».

Днем раньше Вольф рассказал журналистам, что утром в субботу при выборе направления работы с шинами команда предпочла отказаться от варианта, за который выступал Хэмилтон. В воскресенье вечером у руководителя Mercedes спросили, не считает ли он то решение главной причиной проблем, с которыми команда столкнулась в субботу и воскресенье.

«Думаю, в этом случае мы лучше показали бы себя в квалификации, но в гонке у нас было бы еще больше проблем, – ответил Вольф. – Речь шла о более активном прогреве шин, который в какой-то степени нам удалось реализовать в квалификации – ведь у Валттери были вполне реальные шансы взять поул. Но сегодня мы видели, что на наших болидах шины теряли зацеп заметно быстрее, чем на машинах соперников. А если бы мы подходили к работе с ними еще агрессивнее, и проблемы с состоянием резины в гонке начались бы еще раньше».