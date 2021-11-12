Почему Mercedes стали медленнее Red Bull? Хэмилтон дал ответ

С 2014 года в Формуле 1 все титулы неизменно доставались Mercedes. Иногда поспорить с ними пыталась Ferrari, иногда Red Bull, но только в этом сезоне у «Быков», кажется, удалось сделать по настоящему конкурентоспособную машину.

Технический регламент в последние годы кардинально не менялся, однако в 2021 году все же были введены небольшие новые ограничения по части аэродинамики с целью компенсировать ежегодный рост скорости машин. И в условиях ограничений на работу в аэродинамических трубах этого оказалось достаточно, чтобы в команде Mercedes стали хуже понимать, а значит и хуже настраивать автомобили, заявил в Бразилии Льюис Хэмилтон.

«Весь год их машины быстрее, – признал гонщик Mercedes. – Мы же делаем все возможное. И в этот уик-энд мы вновь попробуем выжать из болидов максимум. Надеюсь, что правило «кто ищет – тот найдет» для нас сработает.

В этом году мы не можем работать в аэротрубе. И из-за этого нам сложнее найти наилучшие настройки наших машин. В целом по сравнению с прошлым годом настраивать наш болид стало сложнее. Это сложно объяснить, там очень много элементов, разных деталей, но работать с настройками и правда стало куда сложнее.

На некоторых этапах нам это удается, а иногда нет. Но правила одинаковы для всех. В Остине мы могли видеть, как на тренировках Red Bull были медленными, а потом внезапно их удалось настроить и они поехали быстрее нас. Но повторюсь: главное отличие по сравнению с прошлым годом является то, что именно нам стало сложнее настраивать болиды максимально хорошо».