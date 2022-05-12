Почему Mercedes остается в Ф1 надолго? Глава компании объяснил

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В последние годы руководство компании Mercedes много раз говорило о намерении последовательно увеличивать долю электромобилей в своей производственной гамме. При этом марка ушла из гонок Формула Е, но остается в Формуле 1, где до сих пор используют классические двигатели внутреннего сгорания.

Выступая на форуме будущего автомобилей, который организовала Financial Times, глава компании Ола Каллениус был вынужден оправдывать такую «непоследовательность», напомнив о планах Формулы 1 к 2030 году полностью отказаться от ископаемого топлива не только для болидов, но даже и для транспорта команд.

«Мы решили идти по пути снижения выбросов углекислого газа, – сказал Каллениус. – Это единственно правильное для нас решение. И так же думают в Формуле 1. В новом регламенте электрическая составляющая гибридных силовых установок сильно возрастет. И в целом чемпионат последовательно идет к сокращению выбросов углекислого газа до нуля.

Да, двигатель внутреннего сгорания в болидах Формулы 1 останется, но он будет использовать синтетическое топливо, при сжигании которого выделяется столько же углекислого газа, сколько поглощается при его производстве. И такое горючее можно будет использовать в авиации, а может и перевести на него парк уже существующих машин.

К сожалению, пока мы не можем устроить гонку наподобие прошлогоднего Гран При Абу-Даби на электромобилях. Для Формулы 1 необходима зрелищность, но отказаться от выбросов двуокиси углерода необходимо. Батареи электрокаров для этого пока недостаточно хороши.

Но поскольку Ф1 увеличивает электрическую составляющую болидов и переходит на новое топливо, мы приняли решение оставаться в чемпионате».