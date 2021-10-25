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Формула 1 / Гран При США Новость

Почему Mercedes не стала копировать тактику Red Bull? Вольф ответил

Автор:
, редактор Ф1

Льюис Хэмилтон лидировал со старта гонки в Остине, но уступил первую позицию после более раннего пит-стопа Макса Ферстаппена

Почему Mercedes не стала копировать тактику Red Bull? Вольф ответил

Выиграв старт у своего главного соперника, Льюис оставался впереди по ходу десяти первых кругов – Макс следовал за ним, не предпринимая попыток атаковать. 

После этого гонщик Red Bull провел неожиданно ранний пит-стоп, однако в Mercedes не стали сразу отвечать собственной остановкой в боксах – Хэмилтон поехал менять шины только на 13-м круге. 

За это время Ферстаппен за счет преимущества в скорости на свежем комплекте создал запас времени, который позволил ему выйти вперед и в конечном счете одержать победу в гонке, хотя в концовке его соперник и был быстрее, сокращая отставание.

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Как объяснил глава Mercedes Тото Вольф, у его команды просто не было возможности провести пит-стоп сразу за Red Bull, чтобы попробовать удержать первую позицию.

«В этот раз тактики оказались разными, – сказал австриец на медиа-сессии в воскресенье вечером. – Одна из команд пошла на раннюю остановку, и я бы назвал это очень смелым шагом. На втором пит-стопе они сделали это вновь – и еще раз получили преимущество. 

На втором отрезке Ферстаппен увидел, что его шины [Hard] изнашиваются не так быстро, потому они продлили третий – и в конце у него еще оставался ресурс резины. 

Мы же оказались в роли догоняющих, так как в начале на Medium машина была недостаточно быстра. При этом мы также не могли позволить себе более раннюю остановку, поскольку по тем данным, которые были у нас о работе Medium, получалось, что тогда мы не сможем проехать гонку с двумя пит-стопами». 

Также Вольф сказал, что и вариант с более поздней второй остановкой Льюиса не представлялся возможным. В концовке британский пилот был значительно быстрее Ферстаппена – сразу после выезда из боксов он отыгрывал у лидера до секунды на круге, но затем разница в скорости стала падать. 

В теории, если бы второй пит-стоп был еще позже, Хэмилтон мог атаковать острее и догнать-таки Макса.

«В какой-то фазе гонки вы неизбежно едете слишком медленно и теряете слишком много, – пояснил глава Mercerdes. – Именно так вышло у нас со вторым пит-стопом. В тот момент сзади уже не было давления Серхио [Переса], но нам пришлось ехать на замену шин, так как на старом комплекте темп совсем упал. Это всегда поиск верного баланса, когда важно не проиграть слишком много».

Австриец добавил: «После первого пит-стопа мы уступали 6,5 секунд, после второго – 8,5. Льюис взял отличный темп, в какой-то момент разница между ними [с Ферстаппеном] в скорости была впечатляющей. Он блестяще справился с задачей, но просто не успел подобраться достаточно близко.

Знаете, когда вы вплотную преследуете соперника, то начинаются сложности. Но кто знает, что было бы, продлись гонка еще хотя бы пару кругов. 

Но все закончилось так, как закончилось. Остается лишь поздравить Red Bull с их подходом к тактике».

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