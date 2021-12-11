Почему Mercedes не использовала слип-стрим? Ответ Вольфа

Одной из составляющих победы Макса Ферстаппена в квалификации Гран При Абу-Даби стал слип-стрим, полученный с помощью Серхио Переса в первой попытке решающего сегмента. Именно на этом круге голландец показал время, которое стало лучшим. А когда во второй попытке лидер чемпионата проехал быстрый круг без помощи со стороны напарника, результат оказался почти на 1,5 секунды хуже (впрочем, причиной было явно не только отсутствие слип-стрима).

Логично предположить, что и главные соперники Red Bull – команда Mercedes – воспользовались аналогичным рецептом. Однако пилоты немецкого коллектива обошлись без таких маневров – и Валттери Боттас (досрочно обеспечивший себе 3-е место в общем зачете) двигался по трассе позади Льюиса Хэмилтона и не пытался организовать напарнику слип-стрим.

«Все это очень сложно организовать, – заявил руководитель Mercedes Тото Вольф, отвечая на вопрос, почему его подопечные не взяли пример с соперников. – Какое-то время едущий сзади пилот неизбежно находится в "грязном" воздухе – и в это время у него есть немалый шанс потерять при прохождении поворотов то, что он потом отыграет на прямой.

У Red Bull сегодня все получилось безупречно – и надо отдать сопернику должное, он смог извлечь из этого реальное преимущество. Но мы уступили в квалификации вовсе не из-за слип-стрима – а потому что нам не хватало темпа. После первого быстрого круга, насколько я правильно помню, Перес и Ферстаппен уже не использовали слип-стрим – и все равно были быстры.

Против нас могло сыграть понижение температуры воздуха – температура шин начала приближаться к нижней границе оптимального диапазона. И начались блокировки колес, которые приводили к потере времени – это происходило, к примеру, в 5-м и 13-м поворотах».