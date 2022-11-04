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Ferrari казалась несомненным лидером в первых Гран При 2022 года – Шарль Леклер одержал две победы в трех гонках, уверенно лидировал в общем зачете, а Скудерия возглавляла Кубок конструкторов.

Однако затем расстановка сил стала меняться: сначала Red Bull удалось обойти Ferrari по скорости, а в последних гонках пилоты на алых машинах нередко уступают и соперникам из Mercedes.

После сложностей на старте чемпионата в Брэкли смогли разобраться со своей машиной W13, которая сильно страдала от раскачки на прямых. За два этапа до финиша сезона Mercedes отстает от Ferrari на 40 очков – и исход этой борьбы далеко не предопределен.

Но несомненное усиление соперников в Маранелло отказались считать поводом для волнения в преддверии нового сезона, подготовка к которому сейчас набирает обороты. Глава Скудерии Маттиа Бинотто объяснил, что необходимость распределять ресурсы сыграет против Mercedes.

«Они догоняют нас – но только потому, что сейчас активнее дорабатывают свою машину, – объяснил итальянский менеджер. – Нам прекрасно известно, почему это происходит. Мы уже давно остановили модернизацию собственной машины, чтобы сконцентрироваться на подготовке к 2023 году.

Потому темпы их [Mercedes] прогресса не заботят меня. Я-то отлично знаю, в какой момент мы остановились».

Ferrari не выигрывала гонок с июльского Гран При Австрии. С того времени все победы достались представителям Red Bull.

«Разумеется, если смотреть только на недавний этапы, для нас все выглядит не лучшим образом, – признал Бинотто. – Но, например, в Сингапуре мы были очень сильны.

Японская гонка прошла под дождем, там у нас не было особой скорости, но особой драмы тут нет. Тем более, мы хорошо провели квалификацию.

Это же касается и субботы в Штатах, хотя в гонке мы были там не особенно быстры. Про Мексику говорить не стану, там все оказалось гораздо хуже, но я не вижу тут тенденции. В Сингапуре хорошо, в Японии неплохо, в Америке сильная квалификация.

Но прежде всего нам важно проанализировать все, что происходит, и что стало нашей главной проблемой в Мехико. Это позволит вновь обрести скорость и вернуться как минимум на прежний уровень в двух оставшихся гонках. Там мы определенно рассчитываем побороться за более высокий результат [чем в Мексике]».