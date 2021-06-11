Воскресенье в Азербайджане началось для Льюиса Хэмилтона наилучшим образом: сэр семикратный, стартовав вторым, воспользовался ошибкой Шарля Леклера и уже ко второму кругу вышел в лидеры.

Правда, следом держались два гонщика Red Bull, Макс Ферстаппен и Серхио Перес – но темп Mercedes позволял Хэмилтону оставаться первым. Было понятно, что судьбу гонки во многом решат тактические действия команд во время единственной волны пит-стопов.

Двумя неделями раньше в Монако Льюису уже испортила гонку схема с ранним визитом в боксы – чемпион оказался в трафике и не только не отыграл позиции, но и пропустил двоих соперников.

Однако в Баку Хэмилтон вновь поехал в боксы раньше гонщиков Red Bull. И вновь проиграл – Ферстаппен и Перес после смены шин оказались на трассе впереди британца.

В самой команде объяснили, что не считают избранный вариант тактических действий ошибочным.

«Мы исходили из того, чтобы лишить соперников возможности обыграть нас за счет раннего пит-стопа, – объяснил на традиционном брифинге глава технологического департамента команды Майк Эллиотт. – Дождавшись момента, когда после пит-стопа Льюис уже не застрял бы за медленной машиной, мы решили использовать свой шанс.

Если бы он остался на трассе дольше, в Red Bullполучили бы возможность переиграть нас, поехав в боксы первыми. Телезрителям могло показаться, что в этот раз поздний пит-стоп выглядел правильным выбором, но в действительности преимущество давала именно ранняя остановка».

Несмотря на это, все решилось из-за задержки Льюиса на пит-лейне (мимо проезжал Пьер Гасли) и не самого быстрого круга Хэмилтона после возвращения на трассу. Гонщик Mercedes простоял перед боксами 4,6 секунды – это вдвое больше, чем Ферстаппен. Пит-стоп Переса из-за заминки длился 4,3 секунды.

«Мы просто были недостаточно быстры, – признал Эллиотт. – Проблемы с износом мягких шин оказались слишком серьезными, а после перехода на Hard темп был слишком низким».

Чтобы понять, как Льюис упустил лидерство, просто сравните время трех гонщиков на круге выезда из боксов (в него входит пит-стоп и возвращение на трассу): 2:02.951 у Ферстаппена, 2:04.379 у Переса и 2:06.683 у Хэмилтона.

«В конечном счете не имело значения, какой выбор мы бы сделали, – резюмировал Эллиот. – Мы предпочли вариант, который в теории был самым лучшим».

Хэмилтон оставался третьим до аварии Ферстаппена перед самым финишем. На рестарте с места он опередил Переса, но задел кнопку тормозного баланса и вынужден был выехать в зону безопасности первого поворота, после чего финишировал во втором десятке.