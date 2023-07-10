Почему McLaren поставила своим пилотам Hard? В команде объяснили

Поломку у Кевина Мануссена на 33-м круге британской гонки Ф1 привела к введению режима VSC, а затем и выезду на трассу машины. Для тех пилотов, кто к этому моменту еще не провел свой единственный пит-стоп, такое развитие событий дало идеальную возможность сменить шины.

При этом почти все лидеры поставили на финальный отрезок мягкий состав Soft, и лишь в McLaren, чьи пилоты после отличной квалификации боролись за места на подиуме, предпочли жесткий Hard.

Это поставило перед обеими пилотами непростую задачу – особенно сложно пришлось Ландо Норрису, который оборонял второе место от атак Льюиса Хэмилтона. С огромным трудом британцу удалось отбиться, повторим лучший результат в карьере и принеся McLaren первый подиум в сезоне.

Говоря после финиша о тактическом выборе команды, ее руководитель Андреа Стелла объяснил: «В режиме VSC выбор в пользу Hard [для Оскара Пиастри, который сразу поехал на пит-стоп] выглядел совершенно правильным, ведь в таком случае не было бы проблем с их прогревом [после рестарта].

Но затем виртуальную машину безопасности заменили реальной – именно в тот момент, когда [Норрис] готовился заехать на пит-лейн, у нас уже был готов комплект Hard. Его замена на Soft в последнюю секунду могла бы привести к осложнениям».

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Стелла добавил, что могла сложиться ситуация, при которой гонщику пришлось бы ждать у боксов, что точно привело бы к потере позиции еще до выезда на трассу.

«Когда бригада механиков же приготовилась, а ты решил поменять состав шин, парням придется в спешке бежать в гараж, вынимать комплект из чехлов и нести его на пит-лейн, – объяснил итальянец. – Это может создать сложную ситуацию и привести к задержкам».

При этом в McLaren понимали, что при рестарте за машиной безопасности прогреть жесткий состав будет намного труднее – однако учитывали, что быстрые повороты «Сильверстоуна» должны немного облегчить эту задачу.

«Мы считали, что в тот момент с точки зрения прогрева между Hard и Soft не было огромной разницы, – пояснил глава McLaren. – Если ты справился в четырех первых поворотах, а после этого удержался впереди до девятого, то дальше температура уже будет вполне нормальной. Так что решение далось нам просто.

Мы ничего не стали менять, так как не хотели получить заминку. Так как потери [на трассе] точно не превысили бы одной позиции, для нас такой вариант действий был наилучшим».