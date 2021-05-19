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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Почему машина Haas не подходит Мазепину? Ответил Мик Шумахер

Немецкий гонщик рассказал, что дает ему возможность регулярно опережать российского напарника

Почему машина Haas не подходит Мазепину? Ответил Мик Шумахер

В нынешнем сезоне Формулы 1 Никита Мазепин еще ни разу не смог опередить своего партнера по Haas Мика Шумахера по итогам квалификации или гонки. 

Как правило, по субботам москвич проигрывает около полсекунды на круге, а в воскресенье финиширует примерно на полкруга позади немца на такой же машине.

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В среду в преддверии Гран При Монако Шумахера-младшего спросили, есть ли у него проблемы с нестабильным задком Haas VF-21. В своем ответе Мик, чуть углубившись в тему, объяснил, что дает ему преимущество над Мазепиным.

«Пока никаких сложностей с этим у меня нет, – сказал он. – Вообще, у разных пилотов тут может быть разный подход. Кто-то выбирает настройки с более сильной избыточной поворачиваемостью, чем другой. 

В нашем случае все обстоит как раз так: Никите нужен более стабильный задок, я же предпочитаю, когда машина более нервная».

Он добавил: «При этом нам приходится постоянно адаптироваться под запросы автомобиля и свои собственные. Лично для меня, например, проще подстроиться самому, чем менять машину. Просто потому, что пока у меня не так много опыта и я не знаю все возможности настроек. 

Но в Ф1 вообще нужен особый стиль управления. Мне сейчас вполне комфортно за рулем, и это добавляет уверенности в том, что я смогу довольно быстро добиться желаемого поведения. Это, конечно. крайне важно».

Шумахер закончил все четыре прошедших гонки, его лучшим результатом пока является 16-е место. тогда как у Мазепина – 17-е.

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Дополнительная информация: Юлиана Цайгенгайст

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако Билеты
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team

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