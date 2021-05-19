Почему машина Haas не подходит Мазепину? Ответил Мик Шумахер

В нынешнем сезоне Формулы 1 Никита Мазепин еще ни разу не смог опередить своего партнера по Haas Мика Шумахера по итогам квалификации или гонки.

Как правило, по субботам москвич проигрывает около полсекунды на круге, а в воскресенье финиширует примерно на полкруга позади немца на такой же машине.

В среду в преддверии Гран При Монако Шумахера-младшего спросили, есть ли у него проблемы с нестабильным задком Haas VF-21. В своем ответе Мик, чуть углубившись в тему, объяснил, что дает ему преимущество над Мазепиным.

«Пока никаких сложностей с этим у меня нет, – сказал он. – Вообще, у разных пилотов тут может быть разный подход. Кто-то выбирает настройки с более сильной избыточной поворачиваемостью, чем другой.

В нашем случае все обстоит как раз так: Никите нужен более стабильный задок, я же предпочитаю, когда машина более нервная».

Он добавил: «При этом нам приходится постоянно адаптироваться под запросы автомобиля и свои собственные. Лично для меня, например, проще подстроиться самому, чем менять машину. Просто потому, что пока у меня не так много опыта и я не знаю все возможности настроек.

Но в Ф1 вообще нужен особый стиль управления. Мне сейчас вполне комфортно за рулем, и это добавляет уверенности в том, что я смогу довольно быстро добиться желаемого поведения. Это, конечно. крайне важно».

Шумахер закончил все четыре прошедших гонки, его лучшим результатом пока является 16-е место. тогда как у Мазепина – 17-е.

Дополнительная информация: Юлиана Цайгенгайст