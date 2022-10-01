Почему Максу залили недостаточно топлива? Хорнер объяснил

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Исходя из реальной силы в субботней сессии, Макс Ферстаппен должен был уверенно гарантировать себе поул на Гран При Сингапура. Однако в финальном сегменте квалификации гонщик Red Bull Racing дважды подряд не смог закончить быстрый круг.

Сначала, проехав два сектора с рекордным временем, он допустил ошибку в 18-м повороте. В тактическом штабе сочли, что лучше сбросить, поднакопить энергии – и предпринять еще одну быструю попытку.

Голландец начал ее, вновь очень здорово проехал два сектора – после чего услышал по радио распоряжение вновь сбросить и свернуть на пит-лейн. Его реакция по радио была красноречивой: «Что за ***ня, парни? Что происходит?».

Как оказалось, в Red Bull слишком поздно поняли, что в баке у Макса слишком мало топлива. Если бы пилот завершил быструю попытку и вернулся в боксы, остатка не хватило бы для взятия контрольной пробы.

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По словам главы RBR Кристиана Хорнера, команду выбыла из колеи необходимость проехать в финальном сегменте длинную серию из шести кругов, вызванную подсыхающей трассой. Обычно гонщики дважды выезжают на единственный быстрый круг.

«Да, мы неверно подсчитали, – признал Хорнер в интервью Viaplay. – Машину заправили на пять [быстрых] кругов, но так как трасса быстро подсыхала, в итоге он успел проехать на один больше.

Так что с точки зрения расположения на трассе все было исполнено безупречно. Но в плане взятия контрольного образца топлива – наоборот. Так что нам пришлось отдать самое сложное распоряжение на свете. В тот момент он был уже на 2,5 секунды быстрее графика поула.

Но мы бы точно не смогли сдать образец, а значит, пришлось бы стартовать с пит-лейна. Так что невероятно досадно, так как машина ехала просто феноменально. Это подтвердил и Серхио [Перес], которому не хватило до поула двух сотых».

Говоря о том, реально ли Ферстаппену одержать победу в гонке, глава «Быков» заметил: «Мы сильно осложнили ему эту задачу, так как стартовать придется с восьмого места. Но мы сделаем для него все возможное. Нынешние машины вполне можно обгонять. Серхио будет играть завтра важную роль, прежде всего его старт. Так что посмотрим, гонка долгая».

Сам Перес добавил: «На старте у нас будет хороший шанс обогнать Шарля [Леклера, обладателя поула]. Сложно сказать, какими будут условия, но если вновь сырыми, особенно важно будет избежать ошибок».

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Дополнительная информация: Эрвин Ягги