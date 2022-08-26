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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Почему Максу сменили мотор в Спа? Хорнер объяснил

Хотя ситуация с двигателями у лидера сезона Ф1 пока далеко не критическая, в его команде сочли, что стоит уже сейчас получить штраф за установку новых компонентов

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Почему Максу сменили мотор в Спа? Хорнер объяснил
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За девять Гран При до завершения сезона Ф1 Макс Ферстаппен лидирует в общем зачете с перевесом в 80 очков над Шарлем Леклером. Голландец одержал уже восемь побед – однако в этот уик-энд в Спа едва ли станет сильнейшим. Из-за установки нового мотора гонщику предстоит стартовать в воскресенье одним из последних. 

При этом до Бельгии у Макса стоял третий мотор, у которого оставался еще вполне достаточный ресурс. Глава RBR Кристиан Хорнер объяснил, почему в команде выбрали именно этот этап, чтобы получить штраф.

«Мы стратегически оценили календарь, – объяснил британец на пятничной медиа-сессии. – В концовке сезона, как мне кажется, ситуация с двигателями могла стать напряженной, потому надо было выбрать для замены одну из ближайших трасс.

В Зандфорте получить штраф очень не хотелось бы [из-за сложностей с обгонами], как и в Сингапуре. В Монце обгонять, в действительности, сложнее, чем все думают. В Японии тоже. Так что других вариантов [кроме Спа], по сути, и не остается. 

Здесь можно отыгрывать позиции. Мы чувствуем, что должны быть быстры, потому и решили использовать эту возможность».  

Другой пилот Red Bull Серхио Перес не был в пятничных тренировках особенно быстр. Хорнер сказал, что все дело в проблемах с техникой, тогда как в действительности мексиканец будет на этом Гран При один из фаворитов. 

«[В тренировке] у Серхио возникла проблема с гидравликой заднего крыла, – объяснил босс RBR. – Нам пришлось все сбросить и вновь довести давление до нужного. Жаль, что мы потеряли время, так как после этого, вдобавок, пошел дождь. Но его скорость в протоколе не отражает реальной силы. 

У Карлоса [Сайнса] не будет штрафа за новый мотор, как и у пилотов Mercedes. Это обещает нам две очень интересных гонки: эти парни вчетвером будут биться впереди, а Макс и Шарль [Леклер] станут быстро прорываться через пелотон. На трассе, где можно обгонять, это обещает захватывающее зрелище». 

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Дополнительная информация: Люк Смит

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