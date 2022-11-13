Почему Макс провел спринт на шинах Medium? Хорнер ответил

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Макс Ферстаппен стартовал в субботу на «Интерлагосе» вторым, позади сенсационно выигравшего поул Кевина Магнуссена. Двукратный чемпион опередил соперника из Haas уже в начале второго круга – однако не смог удержать лидерство.

Голландец, который проводил спринт на более жестких шинах Medium, после середины дистанции оказался под атаками соперников на Soft. Его опередил Джордж Расселл, а в борьбе с Карлосом Сайнсом Макс повредил переднее крыло, после чего финишировал только четвертым.

Тактика Red Bull вызвала у многих вопросы, ведь кроме Ферстаппена на Medium ехал еще лишь один пилот, аутсайдер Николя Латифи из Williams.

«Мы полагали, что у Soft есть определенные ограничения ресурса, – объяснил выбор команды глава RBR Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports. – Потому было принято решение стартовать на Medium.

Мы рассчитывали, что если продержаться первые 12 кругов, то дальше все будет уже немножко проще».

Он продолжил: «Мы действительно смогли продержаться 12 кругов, но после этого выяснилось, что износ у нас даже хуже, чем у Soft. Машина Mercedes ехала очень быстро, мы просто не могли сдержать их».

Хорнер добавил, что RB18 Макса, вдобавок, получила повреждения, когда тот проехал по обломкам от столкновения на трассе.

«Не знаю, чьи это были детали – возможно, Алекса Элбона, – объяснил Кристиан. – Макс был первым, кому пришлось там проехать. Он сказал, что налетел на какие-то фрагменты, потому надо посмотреть, как это скажется на машине.

А затем у них произошел контакт с Карлосом, обычный гоночный момент. К счастью, поврежденная торцевая пластина быстро отлетела».

В воскресной гонке Ферстаппену предстоит стартовать третьим, позади пары Mercedes.